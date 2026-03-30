وزير الدفاع يتحدث عن معالجة مرتبات الجيش في مأرب وتعز وعدن ويؤكد: ''سيتم توحيد المرتبات بالريال اليمني أو السعودي ومشكلتنا الوحيدة الأسماء الوهمية''

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، التزام الوزارة بتنفيذ تسوية عادلة لمرتبات منتسبي القوات المسلحة.

الوزير العقيلي وخلال كلمة ألقاها اليوم في المنطقة العسكرية الأولى بسيئون حضرموت، أشار إلى وجود فئات لم تستلم مستحقاتها في عدن ومأرب وتعز، مؤكدا إن العمل جارٍ لمعالجة هذا الملف بما يضمن المساواة بين الجميع.

ونوه العقيلي إلى إنه سيتم توحيد مرتبات كل تشكيلات ووحدات ومناطق الجيش، سواء بالريال اليمني أو بالسعودي.

وأضاف: ''المشكلة التي تواجه وزارته هي في الأسماء الوهمية فقط''.