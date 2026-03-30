لخارجية اليمنية تعقد اجتماعاً موسعاً مع سفراء اليمن في سبعة عشر دولة لمناقشة الأوضاع السياسية والمالية

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عقد نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رؤساء بعثات الجمهورية اليمنية في أوروبا وتركيا وسويسرا.

وناقش الاجتماع، الذي ضم سفراء اليمن لدى كلٍّ من المجر، فرنسا، وإيطاليا، وبلغاريا، وروسيا، وبريطانيا، وتركيا، وبولندا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وهولندا، والتشيك، والاتحاد الاوروبي، الأوضاع السياسية الراهنة، والوضع المالي للبعثات، في ظل تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

واستعرض رؤساء البعثات، تقارير شفهية حول مجريات الأحداث ومواقف الدول إزاء التطورات الراهنة، وقدموا عدداً من الملاحظات والتوصيات الكفيلة برفع كفاءة العمل الدبلوماسي.

من جانبه، عبّر نائب وزير الخارجية، عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رؤساء البعثات.. مؤكداً أن الملاحظات والتوصيات سترفع إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أكد الاجتماع، أهمية عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، بما يعزز التنسيق والتواصل بين الوزارة وبعثاتها في الخارج.