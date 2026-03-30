اليمن يفتح أبوابه لشراكة استراتيجية مع البنك الدولي

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم في قصر معاشيق بعدن، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، مع وفد مرافق، وناقش الجانبان كيفية توسيع التعاون وزيادة الدعم الموجه لخطط التعافي في اليمن.
وخلال اللقاء، تحدث الصبيحي عن حجم الأضرار التي خلفتها الحرب في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى تركيز الجهود الدولية على إعادة الإعمار في المناطق المحررة، بدلاً من تشتت المشاريع.
كما شدد على ضرورة ضبط عملية توزيع المساعدات والتمويلات عبر آليات رقابة واضحة، لضمان وصولها للمستفيدين الفعليين وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تكون الجهة الأساسية في إدارة هذه الجهود، بينما يأتي دور البنك الدولي كشريك داعم.
وتناول النقاش أيضاً خطط مشاريع البنك الدولي لعام 2026، حيث دعا الصبيحي إلى توجيهها بما يتوافق مع أولويات الحكومة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، إلى جانب دعم فرص العمل للشباب وتعزيز دور المرأة اقتصادياً، مع التحول التدريجي من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
من جهته، أشاد ديون بمستوى التنسيق مع الحكومة اليمنية، مؤكداً استمرار التزام البنك الدولي بدعم المؤسسات وتحسين إدارة الموارد لتحقيق تأثير مباشر على حياة المواطنين.
وفي ختام اللقاء، قدّم الصبيحي للوفد هدايا رمزية تعكس التراث اليمني، في إشارة إلى تمسك اليمن بهويته وقدرته على التعافي رغم التحديات.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين، بينهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي.