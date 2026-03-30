وزير الدفاع اليمني في كلمة جريئة من حضرموت يكشف عن توجه لإلغاء المركزية واعتماد القيادة الذاتية المحلية واسعة الصلاحيات داخل مؤسسة الجيش

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق طاهر العقيلي، الذي يزور محافظة حضرموت حاليا، إنه ''إذا لم تكن المحافظة تحميها قوة عسكرية بقرار مستقل للمحافظة في الإطار الوطني، فهي ناقصة الأهمية''.

وجاء حديث الوزير العقيلي في سياق كلمة خلال اجتماع عسكري موسع في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، كشف فيها عن توجهه لتعزيز نهج اللامركزية الإدارية داخل مؤسسة الجيش.

العقيلي قال: ''وزارة الدفاع وزارة سيادية وبحديث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي عن المركزية ومشاكلها، نحن إن شاء الله برغم أن وزارة الدفاع سيادية لكن نؤسس ونؤكد ونؤصل للقيادة الذاتية المحلية الواسعة الصلاحيات حتى على الجانب العسكري''.

مضيفًا :''رئيس اللجنة الأمنية داخل المحافظة هو المسؤول الأول عن الجانب العسكري والأمني والمسؤول الأول في الإدارة الاستراتيجية في الحرب وفي الدفاع عن الوطن، لكن في الواقع هم سلاح وعصا بيد المحافظ ونحن كلنا في كل منطقة وفي كل محافظة بيد المحافظ المعني في هذا القطاع''.

وتابع: ''أؤكد للأخ قائد المنطقة (الأولى) أن المسؤول المباشر عنه هو المحافظ، ونحن مسؤولون عن التخطيط والتدريب والتنظيم وإدارة المعركة وكل ماله علاقة بالجانب الفني، لكن المهام الوطنية العسكرية يتولاها رأس السلطة المحلية بالمحافظة''.

لواء بارشيد

واشار الوزير العقيلي الى إنه لم يكن لحضرموت من لواء بارشيد إلا الاسم، بينما كان أغلب منتسبوه من خارج المحافظة.

و​أكد وزير الدفاع، أن لواء "بارشيد" الذي أُنشئ بقرار جمهوري، كان يفتقر للتمثيل الحقيقي من أبناء محافظة حضرموت، مشيراً إلى أن الارتباط بالمحافظة كان "اسمياً" فقط.

​وأوضح أن اللواء سُمي تيمناً بالقائد الراحل عمر بارشيد "رحمه الله"، تقديراً لتاريخه، إلا أن منتسبي اللواء عند التأسيس لم يكونوا من أبناء حضرموت.

​وشدد الفريق العقيلي على أن الأصل في الجيش أن يكون "خليطاً وطنياً" يمثل كافة مناطق الوطن، ولا ينحصر في منطقة جغرافية محددة، لضمان وطنية المؤسسة العسكرية.

زيارة العقيلي الى المنطقة الأولى

هذا واطلع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم الإثنين، على جاهزية المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، وأوضاع منتسبيها.

وفي كلمته التوجيهية، نقل وزير الدفاع للضباط والصف والجنود، تحيات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني..مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج ميداني يهدف إلى النزول إلى مختلف المناطق العسكرية لتفقد أوضاعها والاطلاع على جاهزيتها، وتلمس احتياجات منتسبيها.

وأكد الفريق العقيلي، أن القيادة العسكرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع مستوى جاهزيتها..مشدداً على الضبط والربط العسكري، وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار.

وخلال الزيارة، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والساحل، جمعان بارباع، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء فهد بامؤمن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، قام وزير الدفاع بالتفتيش على وحدات رمزية من قيادة المنطقة العسكرية الأولى..مشيداً بما لمسه من جاهزية وانضباط ومعنويات عالية.

وعقد وزير الدفاع اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الأولى، جرى خلاله مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمستوى الأداء والاحتياجات والتحديات القائمة، والجهود المبذولة لتعزيز الامن الاستقرار في نطاق مسؤولية المنطقة.

وأشاد وزير الدفاع بجهود المنطقة العسكرية الأولى تحت قيادتها الجديدة..مؤكدا أهمية الاستمرار في العمل بوتيرة عالية، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز جاهزية مختلف الوحدات العسكرية في المنطقة.