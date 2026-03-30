العليمي: حشود مأرب وتعز تمثل موقفًا شعبيًا أصيلاً ورسالة واضحة تعبر عن عمق الإنتماء العربي ورفض التدخلات الإيرانية بالمنطقة

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

اعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إن الحشود الجماهيرية الكبيرة التي شهدتها محافظتا تعز ومأرب، تمثل موقفا شعبيا يمنيا أصيلا ورسالة سياسية واضحة تعبر عن عمق الانتماء العربي ورفض التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال العليمي في منشور له على منصة إكس، أن الجموع المحتشدة التي ضمت مختلف فئات المجتمع من رجال ونساء وشيوخ وأطفال تعكس بجلاء المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية في وجدان اليمنيين، قيادة وشعبا، وتؤكد أن هذا الوفاء ليس وليد اللحظة، بل هو نابع من إدراك عميق لحجم المواقف السعودية الثابتة إلى جانب اليمن، في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي الذي استهدف اليمن أرضاً وإنساناً ودولةً، عبر أدواته الانقلابية ومليشياته العابرة لهوية الوطن ومصالح شعبه.

وأضاف:"لقد خبر اليمنيون، على مدى سنوات، حقيقة هذا المشروع الإيراني العدائي، وما خلّفه من دمار وتمزيق وانقلاب على الدولة ومؤسساتها، ولذلك فإن خروجهم اليوم بهذا الزخم الشعبي الكبير هو إعلان موقف لا يقبل الالتباس، اليمنيون يقفون مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية، ومع أمن الخليج العربي والأردن، في مواجهة التهديد الإيراني وأذرعه التخريبية التي لا تستهدف بلداً بعينه، بل تستهدف أمن المنطقة العربية واستقرارها ومستقبل شعوبها.

واكد الدكتور العليمي أن هذا الحضور الشعبي يمثل رسالة وفاء واعترافا صريحا بالدور السعودي المشرف تجاه اليمن، فالمملكة لم تكن يوماً موقفاً عابراً أو دعماً محدوداً، بل كانت ولا تزال السند الصادق، والحضور الفاعل، والركيزة الأساسية في دعم اليمن سياسياً وإنسانياً وتنموياً، وفي العمل المخلص من أجل تضميد جراح شعبه، واستعادة مؤسساته، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

ولفت عضو مجلس القيادة الى أن تعز ومأرب تتحدثان اليوم بلسان اليمن كله، وتعبران عن إرادة شعبه من المهرة حتى صعدة، في موقف واحد صلب وواضح، وتؤكدان أن اليمن، شعباً وهويةً ومصيراً، يقف في صف أشقائه، ويعرف جيداً من يسانده بصدق، ومن يستهدفه بالمؤامرة والخراب.

وتابع: ''وهذه الجماهير لم تخرج إلا لتقول كلمة واضحة وحاسمة: المملكة العربية السعودية ليست وحدها، بل معها شعب يمني وفيّ يعرف مواقفها، ويبادلها الوفاء بالوفاء، والموقف بالموقف''.