حديثه أثار السخرية وأكد تبعية الجماعة لطهران.. قيادي حوثي بارز يقول إنه تفاجأ بقرار المشاركة في الحرب الإيرانية وإن ''العسكريين'' تسرعوا

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

ظهر محمد البخيتي عضو المجلس السياسي للحوثيين، وكأنه محلل سياسي، وهو يرد على السبب الذي دفع بجماعته للمشاركة في الحرب الإقليمية دعمًا لايران، في هذا التوقيت.

البخيتي تحدث وهو لا يعلم شيئًا عن قرار المشاركة في الحرب الإيرانية، حيث طرحت قناة الجزيرة سؤالاً على البخيتي باعتباره عضو المكتب السياسي للحوثيين، حول ما الذي تغير منذ صدور بيان الحوثيين الذي حدد خطوطاً حمراء يمكن عندها أن تتدخل الجماعة.

وأقر البخيتي، إنه لم يكن على علم بهذا الموضوع وأن العسكريين في جماعته استعجلوا في اتخاذ الخطوة.

وبدا البخيتي غير مطلع على اتخاذ قرار من هذا النوع وهو ما يكشف عن أن القرار اتخذ على نطاق ضيق بين مكتب زعيم الجماعة وقناة الإرتباط مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.

وسخر ناشطون من حديث البخيتي، مؤكدين إن قيادات الجماعة عبارة عن اسماء كرتونية، وإن قرارها يتخذ من طهران وليس من صنعاء.

تعليقا على ذلك، قال الباحث عدنان الجبرني إن حديث محمد البخيتي، بأنه تفاجأ بمشاركة الجماعة ودخولها في الحرب صباح اليوم ليس مستغرباً.

ووفق الجبرني، فإن المجلس السياسي للجماعة ليس هيئة قيادية فعلية، حتى في الملف السياسي نفسه، مجرد هيكل واجهة.

وأشار إلى ان أعضاء المجلس السياسي للحوثيين هم أقرب لنشطاء سياسيين ويقومون بأدوار ثانوية في أقرب للرصد والعلاقات فقط.

مضيفًا:'' القرار بيد عبدالملك و(المعاون الجهادي) ومكتبه والمجلس الجهادي؛ وبالتالي ليست المسألة أجنحة أو خلافات أو أدوار."