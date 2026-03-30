شاهد.. تعز تخرج بحشد جماهيري كبير تضامنا مع السعودية والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تعز

شهدت مدينة تعز، اليوم الإثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة، تضامنا مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول العربية الشقيقة، التي تتعرض لعدوان ايراني منذ 28 فبراير الماضي.

و جابت التظاهرة عددا من الشوارع، وعبر المشاركون عن غضبهم واستنكارهم للعدوان الإيراني والهجمات الصاروخية المتكررة التي ينفذها النظام الإيراني ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تستهدف عمداً الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، في محاولة مكشوفة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد بيان المسيرة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يعكس إصرارا ممنهجا على دفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والفوضى، ضمن مشروع عدائي يستهدف تقويض منظومة الأمن العربي، والنيل من استقرار دوله، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، و دول الخليج، رغم ما تبذله هذه الدول من جهود مسؤولة ومخلصة لتجنيب المنطقة الانزلاق إلى التصعيد والصراع.

وقال أن هذا النهج العدائي اتخذ طابعا متراكما ومستمرا، حيث دأب النظام الإيراني، منذ سنوات، على توظيف أدواته من المليشيات المسلحة العابرة للحدود، التي أنشأها ودعمها ومكّنها، لتقويض سيادة الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية، وفرض واقع مختل يخدم أجندته التوسعية.

وشدد البيان أن الاستهداف السافر للمملكة العربية السعودية، بما تمثله من ثقل ديني وتاريخي راسخ، وما عُرف عنها من مواقف أخوية، وأياد بيضاء امتدت إلى مختلف البلاد العربية والإسلامية، وبما تحمله من رمزية دينية متجذرة في وجدان الأمة، إلى جانب حضورها السياسي المتزن، إنما يفضح حقيقة المشروع الإيراني ويكشف أقنعته التي طالما توارى خلفها في تعامله مع الدول العربية.

كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يعكس نهجاً ممنهجاً لزعزعة الاستقرار الإقليمي، من خلال دعم جماعات مسلحة عابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يخدم أجندات توسعية على حساب أمن الشعوب واستقرارها.

البيان ثمن عاليا الموقف الأخوي الأصيل للمملكة العربية السعودية الداعم لليمن، وهو موقف ضارب في عمق التاريخ، متجدد في كل مرحلة، حيث ظلت المملكة إلى جانب اليمن في مختلف المنعطفات والتحديات، وكانت «عاصفة الحزم» تجسيداً بارزاً لذلك الموقف النبيل والتاريخي، بما تعكسه من إرادة صلبة وعزم لا يلين لدى قيادة المملكة، تتجدد يوماً بعد يوم في سبيل استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، وتخليص اليمن من المشاريع الهدامة، وتحقيق الأمن المشترك لليمن والمملكة وسائر دول الخليج والمنطقة.

وأدان البيان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، داعيا إلى وقف كافة أشكال التصعيد التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعا بيان المسيرة إيران إلى أن تعي أن سياساتها العدائية تجاه دول الخليج والدول العربية لن تجلب لها سوى العزلة، وأنها بممارساتها هذه تعمّق الجراح في وجدان الشعوب، وتكرّس صورة عنصرية قائمة على العداء والإفراط في العنف، بدوافع عبثية لا تمت إلى القيم الإنسانية بصلة.

وجددت المسيرة الجماهيرية لأبناء تعز تأكيد موقفها الراسخ والمبدئي في الوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي والاردن وفي المقدمة المملكة العربية السعودية دفاعاً عن الأمن العربي المشترك وصوناً لاستقرار المنطقة.