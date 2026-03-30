عدم القذف لمدة أسبوع- ماذا يحدث للرجل عند الاحتفاظ بالسائل المنوي

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدم القذف لمدة أسبوع. يتساءل الكثير من الرجال عن التغيرات التي تطرأ على الجسم عند الاحتفاظ بالسائل المنوي لفترة طويلة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد وأضرار عدم القذف لمدة أسبوع.

فوائد عدم القذف لمدة أسبوع

1- تحسين المزاج

أثبتت بعض الأبحاث أن الامتناع عن القذف لمدة طويلة يساعد على تحسين الحالة المزاجية عن طريق زيادة إنتاج هرمون الذكورة "التستوستيرون" بالجسم.وفي دراسة أجريت عام 2001، وجد الباحثون أن التوقف عن الجنس لمدة أسبوع أو أكثر يساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.

2- الوقاية من التهابات العضو الذكري

يصبح العضو الذكري بمنأى عن الإصابة بالالتهابات الناتجة عن الإفراط في ممارسة العادة السرية عند الامتناع عن القذف لمدة 7 أيام.ويصاب القضيب بالالتهابات عند ممارسة العادة السرية بصورة مفرطة بسبب الاحتكاك الذي يتعرض له جلد العضو الذكري عند الاستمناء الذاتي.

3- زيادة حجم السائل المنوييشهد حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية زيادة ملحوظة عند التوقف عن القذف لمدة تتراوح بين 5 و8 أيام، نقلًا عن بعض الأبحاث.

3- علاج ضعف الانتصاب وسرعة القذفتشير بعض الأدلة العملية إلى أن التوقف عن القذف لفترة طويلة قد يساعد على علاج ضعف الانتصاب وسرعة القذف لدى الرجال.

4- زيادة الاستمتاع بالعلاقة الحميمةعدم القذف لمدة أسبوع يعود بالنفع على العلاقة الحميمة، لأن التوقف عن أي نشاط جنسي لفترة طويلة يساعد على الشعور بالمتعة عند ممارسة الجماع فيما بعد.

5- زيادة الكتلة العضليةتزداد الكتلة العضلية في الجسم عند التوقف عن القذف، ويرجع السبب إلى ارتفاع هرمون التستوستيرون في الجسم.

6- تعزيز التركيزترتفع قدرة الرجل على ممارسة الأنشطة التي تستوجب مزيدًا من الانتباه عند التوقف عن القذف، لأن الاحتفاظ بالسائل المنوي يساعد على زيادة التركيز.

أضرار عدم القذف لمدة أسبوع

1- انخفاض جودة الحيوانات المنويةعدم القذف لمدة أسبوع قد يؤدي سلبًا على جودة الحيوانات المنوية من حيث الحركة والشكل لدى بعض الرجال.

2- احتقان الخصيتينعدم القذف لمدة أسبوع قد يزيد من خطر الإصابة باحتقان الخصيتين لدى الرجال المعتادين على ممارسة العلاقة الحميمة أو العادة السرية بشكل دوري.

3- الحرمان من فوائد القذفعدم القذف لمدة أسبوع يحرم الرجل من الفوائد المرتبطة بممارسة الجنس بانتظام، مثل الوقاية من النوبة القلبية وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

4- الاكتئابعدم القذف لمدة أسبوع قد يسبب الإصابة بمتلازمة دهات، وهي حالة نفسية تسبب التعب والأرق وخفقان القلب.علاوة عل ذلك، أبلغ ما يقرب من 30% من الأشخاص الذين يتجنبون العادة السرية عن المعاناة من الاكتئاب والقلق وضعف الانتصاب