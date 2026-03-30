النفط على صفيح ساخن... تصعيد الحوثيين يدفع الأسعار نحو 117 دولاراً

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 139

قفزت أسعار النفط عالمياً، الاثنين، في موجة صعود حادة، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط ودخول الحوثيين في اليمن على خط المواجهة، ما فجّر مخاوف من اضطراب واسع في إمدادات الطاقة.

ومع استمرار المواجهات للأسبوع الخامس، زادت حدة القلق بعد إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات على أهداف داخل إسرائيل، وسط تحذيرات من توسّع الصراع إلى البحر الأحمر، أحد أهم شرايين النفط العالمية.

الأسواق تشتعل

سجّلت العقود الآجلة ارتفاعاً تجاوز 3%، ليقترب خام برنت من حاجز 117 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى أكثر من 102 دولار، في أعلى مستويات منذ بدء التصعيد العسكري.

ترمب يلوّح بخيارات خطيرة وزادت تصريحات دونالد ترمب من توتر الأسواق، بعد حديثه عن إمكانية السيطرة على النفط الإيراني، بما في ذلك جزيرة خرج، في خطوة قد تشعل مواجهة أوسع وتربك سوق الطاقة العالمية.

باب المندب في دائرة الخطر ويرى مراقبون أن التهديد الأخطر يتمثل في احتمالات تعطيل الملاحة في مضيق باب المندب، ما قد يؤدي إلى قفزات إضافية في الأسعار، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مع تأثيرات تمتد إلى قطاعات حيوية كالصناعات والبتروكيميائيات.

هدوء لم يدم طويلاً هذا التصعيد يأتي بعد هدوء نسبي الأسبوع الماضي، عقب تأجيل واشنطن أي ضربات لمنشآت الطاقة الإيرانية، غير أن التطورات الأخيرة أعادت ملف “أمن الإمدادات” إلى صدارة المشهد العالمي بقوة.