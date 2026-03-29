مبعوث الأمم المتحدة يعلن موقفه من قرار مليشيا الحوثي مساندة إيران في حربها مع أمريكا واسرائيل (بيان)

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحوثيين الأخير بالانخراط في الحرب الإقليمية عبر شنّ هجمات عسكرية ضد إسرائيل.

وقال غروندبرغ: “إن هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين”، مشدداً على أنه لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع.

كما دعا إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية. ويواصل غروندبرغ انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، حاثاً جميع الأطراف، ولا سيما أنصار الله، على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً.

وأكد إن الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن. ويتطلب ذلك من الأطراف وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول وتجنب المزيد من الانخراط في المواجهات الإقليمية، وفق البيان.