مأرب تدشّن دورة تدريبية لتأهيل 40 باحثاً في تقييم النزوح ورفع الإحصائيات

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بدأت في محافظة مأرب، اليوم، أعمال دورة تدريبية تستهدف تأهيل (40) باحثاً وباحثة على آليات تقييم النزوح ورفع البيانات الإحصائية الخاصة بالنازحين، ضمن جهود تعزيز دقة البيانات الإنسانية للعام 2025، في ظل استمرار تدفق النازحين إلى المحافظة.

ودشّن وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، القاضي عبدالله أحمد الباكري، ومعه مدير عام التخطيط والتعاون الدولي المهندس صالح السقاف، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ سالم طالب بليم، ومنسق منظمة الهجرة الدولية بالمحافظة الدكتور حسن يوسف الحسني، الدورة التدريبية الخاصة بتقييم المناطق – الجولة (41).

ويهدف البرنامج إلى تدريب الكوادر الميدانية على آليات تقييم النزوح، ورفع البيانات الإحصائية المتعلقة بالنازحين، بما يعزز من جودة المعلومات المستخدمة في التخطيط الإنساني، في ظل استمرار موجات النزوح من مختلف المحافظات اليمنية.

وخلال التدشين، أكد الباكري أهمية تحري الدقة والمصداقية في جمع البيانات الميدانية، مشدداً على ضرورة نقل المعلومات عبر مزودي البيانات بشكل صحيح، وداعياً المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في دعم جهود السلطة المحلية وتخفيف الضغط على الخدمات الأساسية.

من جانبه، شدد السقاف على أهمية تنفيذ المهام بروح المسؤولية، مع مراعاة أوضاع النازحين أثناء النزول الميداني، والتركيز على جودة البيانات ودقتها باعتبارها أساساً لاتخاذ القرار.

بدوره، أشار بليم إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والنزول الميداني المباشر إلى مواقع النزوح، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد تدفقاً يومياً للنازحين، ما يتطلب تقديم أرقام دقيقة تعكس الواقع لضمان استجابة فعالة من المنظمات الدولية.

ويأتي هذا التدريب في إطار تعزيز قدرات فرق التقييم، من خلال تطوير مهارات تتبع النزوح، واستخدام أدوات ومنهجيات المسح، وآليات جمع البيانات، إضافة إلى أنظمة مراقبة الجودة ووضع خطط التنفيذ الميداني، بما يسهم في إنجاح تقييم المناطق – الجولة (41) في اليمن خلال عام 2026.