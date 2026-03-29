وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وواشنطن تجدد دعمها لجهود الوزارة

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية.

كما جرى مناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار واستتباب الأمن، إضافة إلى دعم الأصدقاء لوزارة الداخلية بما يسهم في ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار وزير الداخلية، إلى التهديدات التي تمثلها المليشيات الحوثية من خلال ممارساتها ومغامراتها التي تخدم الأجندة الإيرانية، وما تشكله من خطر على أمن المواطنين وتهديد الدول المجاورة وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

من جهته، أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار، ومساندة البرامج الرامية إلى تطوير القدرات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وثمّن وزير الداخلية، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية الصديقة، لوزارة الداخلية في برنامج الرقابة الحدودية، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير العمل الأمني وتعزيز قدرات الوزارة.

كما تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية، لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار.