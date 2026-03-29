مبعوث الأمم المتحدة يعلن موقفه من قرار مليشيا الحوثي مساندة إيران في حربها مع أمريكا واسرائيل (بيان) مأرب تدشّن دورة تدريبية لتأهيل 40 باحثاً في تقييم النزوح ورفع الإحصائيات وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وواشنطن تجدد دعمها لجهود الوزارة وزير الصناعة: تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات سبيل لاندماج الاقتصاد اليمني عالميًا اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية خلفًا لأبو الغيط.. من هو؟ طقس اليوم في اليمن والمناطق المتوقع هطول أمطار عليها اسبيدس تحذر السفن في البحر الأحمر وخليج عدن من هجمات محتملة للحوثيين لا تعود مرة أخرى.. طبيب ينصحك بهذه الإجراءات لمنع انحسار اللثة علاقة العمود الفقري بالتنفس- تعرف على الرابط بين الرئة والظهر الحوثيون يعلنون استهداف مواقع داخل إسرائيل بدفعة جديدة من الصواريخ والمسيرات
بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية.
كما جرى مناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار واستتباب الأمن، إضافة إلى دعم الأصدقاء لوزارة الداخلية بما يسهم في ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأشار وزير الداخلية، إلى التهديدات التي تمثلها المليشيات الحوثية من خلال ممارساتها ومغامراتها التي تخدم الأجندة الإيرانية، وما تشكله من خطر على أمن المواطنين وتهديد الدول المجاورة وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
من جهته، أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار، ومساندة البرامج الرامية إلى تطوير القدرات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وثمّن وزير الداخلية، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية الصديقة، لوزارة الداخلية في برنامج الرقابة الحدودية، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير العمل الأمني وتعزيز قدرات الوزارة.
كما تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية، لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار.