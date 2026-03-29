اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية خلفًا لأبو الغيط.. من هو؟

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفادت مصادر دبلوماسية باختيار السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.

وأشارت المصادر إلى أن اختيار فهمي تم بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته رقم 165، على أن يبدأ مهام منصبه رسمياً اعتباراً من 1 يوليو (تموز) المقبل.

يُعتبر السفير نبيل فهمي من أبرز الشخصيات الدبلوماسية في المنطقة العربية، ويمتلك مسيرة تمتد لعقود في أروقة السياسة الدولية.

ولد عام 1951، وهو نجل الدبلوماسي الراحل إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق.

تولى نبيل فهمي منصب وزير خارجية مصر في فترة دقيقة جداً عقب 30 يونيو (حزيران) 2013 حتى يونيو 2014، حيث قاد الدبلوماسية المصرية لتوضيح الرؤية عالمياً واستعادة دور مصر الإقليمي.

شغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأميركية من عام 1999 حتى عام 2008، كما شغل منصب سفير مصر في اليابان، ومثّل مصر في العديد من لجان نزع السلاح بمنظمة الأمم المتحدة.