طقس اليوم في اليمن والمناطق المتوقع هطول أمطار عليها

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم، مع احتمالية هطول أمطار رعدية على طول سواحل اليمن الجنوبية الشرقية والغربية والمناطق المحاذية لها، والحرارة معتدلة بشكل عام، والرياح معتدلة تنشط أثناء العواصف الرعدية.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الشمالية والشمالية الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد شرقاً حتى البيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، غائم، ومعتدل نهاراً وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على محافظات الجوف ومأرب وحضرموت والمهرة، والرياح معتدلة تنشط أثناء العواصف الرعدية.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 31 / 27 - المكلا 30 / 26 - الحديدة 31 / 26 - سقطرى 33 / 24 - المخا 30 / 26 - الغيضة 32 / 26 - زنجبار 30 / 26 - لحج 31 / 26 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 33 / 21 - مأرب 31 / 19 - عتق 31 / 21 - بيحان 32 / 19 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 24 / 12 - تعز 26 / 17 - ذمار 23 / 10 - الضالع 26 / 15 - إب 25 / 14 - البيضاء 24 / 14 .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وفي الوديان، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها، ومن الانزلاقات الصخرية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها .. محذّراً الاخوة سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية، بسبب هطول الأمطار على المناطق المتوقع الهطول عليها.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل الموج.

وحذّر المركز، الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون ومياهنا الإقليمية في غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.