لا تعود مرة أخرى.. طبيب ينصحك بهذه الإجراءات لمنع انحسار اللثة

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلاحظ بعض الأشخاص تراجعًا في مستوى اللثة عن الأسنان، ما يجعل جزءًا أكبر من السن ظاهرًا، وقد يصاحبه حساسية أو ألم خفيف عند تناول المشروبات الباردة، لكن السؤال الأهم:

هل يمكن أن تعود اللثة كما كانت؟

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو حقيقة عودة اللثة بعد انحسارها، وفقًا لما ذكره الدكتور وائل تفاحة، استشاري طب الفم والأسنان.

هل اللثة يمكن أن ترجع مرة أخرى؟

يقول تفاحة إن اللثة في أغلب حالات الانحسار لا تعود لطبيعتها مرة أخرى بشكل تلقائي، مشيرًا إلى أن العلاج في هذه المرحلة يهدف إلى منع تدهور الحالة وليس إعادة الوضع كما كان.

ويضيف أن بعض الحالات قد تحتاج إلى تدخلات علاجية متخصصة، لكن الوقاية تظل العامل الأهم لتجنب الوصول لهذه المرحلة.

ما الأسباب الشائعة لانحسار اللثة؟

يشير استشاري طب الفم والأسنان إلى أن من أبرز الأسباب:

1- استخدام فرشاة الأسنان بعنف أو بطريقة خاطئة.

2- الضغط الزائد أثناء تنظيف الأسنان.

3- إهمال تنظيف الجير وتراكم البلاك.

4- بعض مشكلات الإطباق أو العادات الخاطئة.

كيف نحمي اللثة من الانحسار؟يوضح تفاحة أن اختيار فرشاة ناعمة وتنظيف الأسنان بحركات لطيفة ودائرية يقلل من فرص تآكل اللثة، مع ضرورة المتابعة الدورية لدى طبيب الأسنان لإزالة الجير مبكرًا.

ويؤكد استشاري طب الفم والأسنان أن أبسط خطأ يومي في طريقة تنظيف الأسنان قد يؤدي إلى مشكلة مزمنة، لذلك الوقاية والتعامل السليم مع اللثة أهم بكثير من محاولة علاجها بعد الانحسار