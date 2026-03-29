علاقة العمود الفقري بالتنفس- تعرف على الرابط بين الرئة والظهر

العمود الفقري هو سلسلة طويلة ومرنة من العظام تحمي الحبل الشوكي، وأحيانًا عندما يشعر البعض بألم في الرئة أو التنفس، يصاحبه ألم في الظهر والعمود الفقري.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلاقة بين الرئة بالظهر، وما الرابط بين العمود الفقري والتنفس؟
بحسب "clevelandclinic".
ما الأعصاب المتفرعة من العمود الفقري الصدري؟
يتكون العمود الفقري الصدري من 12 فقرة مرقمة من T1 إلى T12، حيث يتوافق كل رقم مع الأعصاب الموجودة في ذلك الجزء من الحبل الشوكي.
تتفرع هذه الأعصاب من الحبل الشوكي وتزود مناطق معينة من الجسم بالإحساس والحركة، وتشمل وظائف أعصاب العمود الفقري الصدري ما يلي:
ما الأعضاء التي تتأثر بالعمود الفقري الصدري؟الأعصاب المتفرعة من الحبل الشوكي في العمود الفقري الصدري تنقل الإشارات بين الدماغ والأعضاء الرئيسية، بما في ذلك:
- الرئتان.- قلب.- الكبد.- الأمعاء الدقيقة.
ويشكل العمود الفقري الصدري والقفص الصدري معاً درعاً لحماية الرئتين والقلب.
ما وظيفة العمود الفقري الصدري؟
يؤدي العمود الفقري الصدري العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك:
ما أسباب ألم العمود الفقري بالصدر؟
لأن العمود الفقري الصدري أكثر صلابة واستقرارًا، فإن منطقة العمود الفقري الصدري لديك تتعرض للإصابة بشكل أقل تكرارًا من العمود الفقري القطني الموجودة أسفل الظهر، والعمود الفقري العنقي أي الرقبة.
الظهر يحتوي على العديد من العظام والأعصاب والعضلات والأربطة والأوتار المترابطة التي تحمي الحبل الشوكي.
قد يكون الشعور بالألم في منطقة الصدر ناتجًا عن العديد من الحالات التي يمكن أن تؤثر على هذه الأنسجة، بما في ذلك:
ما أعراض تلف الأعصاب في العمود الفقري الصدري؟تعتمد أعراض إصابة الأعصاب والحبل الشوكي في العمود الفقري الصدري على نوع تلف الأعصاب، ومكان الإصابة على طول العمود الفقري الصدري.وتتمثل الأعراض الرئيسية في الألم والضعف أو التنميل الذي ينتشر إلى الذراعين والساقين، حول القفص الصدري.
وقد تترافق الأعراض التالية أيضًا مع تلف الأعصاب في العمود الفقري الصدري:- انخفاض الإحساس أو فقدان الإحساس في ذراعيك أو ساقيك.- صعوبة في التنفس.- فقدان الإحساس في الأعضاء التناسلية أو منطقة الشرج.- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.- إمساك .
كيف يمكن الحفاظ على صحة العمود الفقري الصدري؟
- راحة العمود الفقري أثناء النوم.- تقوية عضلات الظهر والبطن.- الحافظ على وضعية جلوس سليمة والتقليل من وقت الجلوس.- ارتداء أحذية داعمة.- التأكد من الحصول على كمية كافية من الفيتامين د والكالسيوم في