علاقة العمود الفقري بالتنفس- تعرف على الرابط بين الرئة والظهر

الأحد 29 مارس - آذار 2026

العمود الفقري هو سلسلة طويلة ومرنة من العظام تحمي الحبل الشوكي، وأحيانًا عندما يشعر البعض بألم في الرئة أو التنفس، يصاحبه ألم في الظهر والعمود الفقري.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلاقة بين الرئة بالظهر، وما الرابط بين العمود الفقري والتنفس؟

بحسب "clevelandclinic".

ما الأعصاب المتفرعة من العمود الفقري الصدري؟

يتكون العمود الفقري الصدري من 12 فقرة مرقمة من T1 إلى T12، حيث يتوافق كل رقم مع الأعصاب الموجودة في ذلك الجزء من الحبل الشوكي.

تتفرع هذه الأعصاب من الحبل الشوكي وتزود مناطق معينة من الجسم بالإحساس والحركة، وتشمل وظائف أعصاب العمود الفقري الصدري ما يلي:

الأعصاب T1 و T2تمتد هذه الأعصاب إلى أعلى الصدر وإلى الذراعين واليدين، كما يعد العصب T1 جزءًا من الضفيرة العضدية، وهي شبكة من الأعصاب في الكتفين تنقل الحركة والإشارات الحسية من الحبل الشوكي إلى الذراعين واليدين.

- الأعصاب من T3 إلى T5تمتد هذه الأعصاب إلى جدار الصدر، وتساعد هذه الأعصاب في التحكم في القفص الصدري والرئتين والحجاب الحاجز، بالإضافة إلى العضلات التي تساعدك على التنفس.

الأعصاب من T6 إلى T12تؤثر هذه الأعصاب على عضلات البطن والظهر، وتساعد هذه الأعصاب، إلى جانب عضلات معينة، على التوازن والوضعية، كما أنها تساعد على السعال.

ما الأعضاء التي تتأثر بالعمود الفقري الصدري؟الأعصاب المتفرعة من الحبل الشوكي في العمود الفقري الصدري تنقل الإشارات بين الدماغ والأعضاء الرئيسية، بما في ذلك:

- الرئتان.- قلب.- الكبد.- الأمعاء الدقيقة.

ويشكل العمود الفقري الصدري والقفص الصدري معاً درعاً لحماية الرئتين والقلب.

ما وظيفة العمود الفقري الصدري؟

يؤدي العمود الفقري الصدري العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك:

حماية الحبل الشوكي والأعصاب الشوكية المتفرعة.- توفير نقاط اتصال للأضلاع.- دعم الصدر والبطن والقفص الصدري والقلب والرئتين.- مفاصل العمود الفقري الصدري محكمة بما يكفي لحماية هذه الأعضاء الحيوية، ولكنها مرنة بما يكفي للسماح بحركات التنفس (الشهيق والزفير).

ما أسباب ألم العمود الفقري بالصدر؟

لأن العمود الفقري الصدري أكثر صلابة واستقرارًا، فإن منطقة العمود الفقري الصدري لديك تتعرض للإصابة بشكل أقل تكرارًا من العمود الفقري القطني الموجودة أسفل الظهر، والعمود الفقري العنقي أي الرقبة.

الظهر يحتوي على العديد من العظام والأعصاب والعضلات والأربطة والأوتار المترابطة التي تحمي الحبل الشوكي.

قد يكون الشعور بالألم في منطقة الصدر ناتجًا عن العديد من الحالات التي يمكن أن تؤثر على هذه الأنسجة، بما في ذلك:

تهيج العضلات أو توترها نتيجة الوضعية السيئة والجلوس لفترات طويلة.- التواء الأربطة.- الإصابات والإجهاد المتكرر.

ما أعراض تلف الأعصاب في العمود الفقري الصدري؟تعتمد أعراض إصابة الأعصاب والحبل الشوكي في العمود الفقري الصدري على نوع تلف الأعصاب، ومكان الإصابة على طول العمود الفقري الصدري.وتتمثل الأعراض الرئيسية في الألم والضعف أو التنميل الذي ينتشر إلى الذراعين والساقين، حول القفص الصدري.

وقد تترافق الأعراض التالية أيضًا مع تلف الأعصاب في العمود الفقري الصدري:- انخفاض الإحساس أو فقدان الإحساس في ذراعيك أو ساقيك.- صعوبة في التنفس.- فقدان الإحساس في الأعضاء التناسلية أو منطقة الشرج.- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.- إمساك .

كيف يمكن الحفاظ على صحة العمود الفقري الصدري؟

- راحة العمود الفقري أثناء النوم.- تقوية عضلات الظهر والبطن.- الحافظ على وضعية جلوس سليمة والتقليل من وقت الجلوس.- ارتداء أحذية داعمة.- التأكد من الحصول على كمية كافية من الفيتامين د والكالسيوم في