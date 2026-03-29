الحوثيون يعلنون استهداف مواقع داخل إسرائيل بدفعة جديدة من الصواريخ والمسيرات

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء السبت، تنفيذ هجوم جديد استهدف مواقع داخل إسرائيل، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، في تصعيد لافت هو الثاني خلال يوم واحد.

وقالت الجماعة، في بيان نقلته وكالة "سبأ" التابعة لها، إنها استهدفت "عدداً من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الإسرائيلي"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الأهداف أو حجم الخسائر.

وأوضح البيان أن العملية جاءت بالتزامن مع التحركات العسكرية التي تنفذها إيران و"حزب الله" في لبنان، في إشارة إلى اتساع رقعة التصعيد الإقليمي. وأكدت الجماعة استمرار عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة، مشددة على أن الهجمات ستتواصل حتى وقف العمليات الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان سابق للحوثيين عن إطلاق دفعة أولى من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في سياق ردهم على الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية التي تستهدف إيران منذ نحو شهر.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه دون تسجيل أضرار.