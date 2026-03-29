اتهامات حكومية بتصعيد إيراني في اليمن.. وصول خبراء من الحرس الثوري إلى صنعاء

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

قالت الحكومة اليمنية إن إيران كثّفت من تدخلها في الملف اليمني، عبر إرسال قيادات وخبراء إضافيين من الحرس الثوري إلى العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تصعيد جماعة "أنصار الله" هجماتها ضد إسرائيل.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن وصول هذه القيادات خلال الأسبوع الماضي تزامن مع العمليات التي أعلنت الجماعة تنفيذها، مؤكداً أن الأمر "ليس صدفة"، بل يعكس – بحسب وصفه – مستوى الإشراف المباشر من قبل الحرس الثوري على مجريات الأحداث.

وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي تعمل ضمن منظومة عسكرية عابرة للحدود، تخضع – وفق تعبيره – لقيادة مركزية تديرها إيران، تشمل التخطيط والتوجيه وتحديد مسار العمليات، محذراً من أن تجاهل هذا الدور قد يؤدي إلى توسيع نطاق التهديد في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، قالت إنها "حيوية وعسكرية"، مؤكدة استمرار عملياتها دعماً لإيران.

وفي السياق، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الاستعداد لكافة السيناريوهات العسكرية، مشدداً على الوقوف إلى جانب إيران و"محور المقاومة"، وداعياً أنصاره إلى رفع الجاهزية تحسباً لأي تطورات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أواخر فبراير الماضي، والتي شملت ضربات متبادلة استهدفت مواقع داخل إيران، بما فيها العاصمة طهران، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.