إحداها تبعد 75 كيلومترا.. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الأحد أنه قصف عدة قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على ما وصفه بـ"تمادي العدو في قصف المدنيين والتهجير وهدم البيوت".

وأوضح الحزب -في بيان- أنه استهدف بصواريخ نوعية قاعدة رغفيم العسكرية جنوب مدينة حيفا، مشيرا إلى أنها تضم معسكرات تدريب للواء غولاني في الجيش الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 65 كيلومترا.

وأردف حزب الله -في بيان آخر- أنه استهدف بصواريخ نوعية أيضا قاعدة عين شيمر، وهي مقر للدفاع الجوي الصاروخي شرق الخضيرة، وتبعد عن الحدود مسافة 75 كيلومترا.

كما أعلن الحزب مهاجمة قاعدة بيريا شمال مدينة صفد بالمسيّرات الانقضاضية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية فجر الأحد، بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مناطق الجليل شمالي إسرائيل وجنوب حيفا، في حين أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في 10 بلدات في شمال إسرائيل خشية تسلل مسيّرة من لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن عن تنفيذ 39 عملية عسكرية خلال يوم أمس السبت، بصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية على مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية، ليرتفع عدد هجمات الحزب منذ 2 مارس/آذار الجاري إلى 967 هجوما.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، إصابة 9 عسكريين بينهم ضابطان، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 7 جنود وضابطَين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ باتجاههم من جنوب لبنان، دون توضيح ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن سقوط الصواريخ أو اعتراضها.

وأفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا طائرة استطلاع مأهولة من نوع "آر سي 12" (RC12) في أجواء البقاع الغربي شرقي لبنان، وأجبروها على التراجع، وبحسب بيانات الحزب، استهدفت الهجمات 3 مستوطنات شمالي إسرائيل، هي:

المالكية وأفيفيم وشلومي، كما أوضح أنه استهدف آلية هامر و7 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة في بلدات القنطرة ودبل والبياضة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان أعلن -السبت- أنه استهدف بمسيرات وصواريخ قاعدتين عسكريتين شمالي إسرائيل، هما ميشار التي وصفها بمقر الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية، ودادو مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، إلى جانب مربض مدفعية في الزاعورة، وكذلك موقع رادار، في بلدة البياضة.

وشملت عمليات الحزب أمس استهداف 10 تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان، في بلدات دبل والبياضة والطيبة والقنطرة ومنطقة مثلث وادي العيون، وأشار الحزب إلى خوضه 4 اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع مختلفة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الإسرائيليين في مدينة عكا ومنطقتي خليج حيفا والجليل شمالا توجهوا إلى الملاجئ 16 مرة منذ منتصف ليلة أمس جراء إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان.

وأسفر عدوان إسرائيل الموسع على لبنان منذ مطلع الشهر الجاري عن مقتل 1189 شخصا، بينهم 124 طفلا و86 سيدة وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية