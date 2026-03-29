تصعيد خطير في الخليج.. هجمات إيرانية تطال منشآت صناعية وخسائر محدودة

الأحد 29 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت عدة دول خليجية، تصعيدًا جديدًا في وتيرة الهجمات، بعد استهداف منشآت صناعية بهجمات إيرانية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

وأعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" تعرضها لهجوم أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، مؤكدة في الوقت ذاته بدء تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشأة.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف شركتي ألمنيوم في البحرين والإمارات، رداً على ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشآت صناعية داخل إيران.

في المقابل، أكدت السلطات البحرينية اعتراض وتدمير عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إسقاطه منذ بدء الهجمات بلغ مئات الصواريخ والمسيّرات.

وفي الكويت، أعلن الجيش نجاحه في التصدي لهجمات مماثلة، موضحًا أن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناتجة عن عمليات اعتراض جوي، داعيًا السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة.

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، دون تسجيل أضرار كبيرة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حرب مستمرة منذ أواخر فبراير بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، حيث تواصل طهران الرد بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة مواقع تعتبرها مرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأثارت هذه الهجمات إدانات رسمية، خاصة بعد تسبب بعضها في أضرار بممتلكات مدنية وسقوط ضحايا، وسط دعوات متزايدة لضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.