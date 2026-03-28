رحيل صلاح يفتح الباب أمام نجم صاعد: ديوماندي هدف ليفربول القادم

تتجه أنظار نادي ليفربول نحو تعزيز صفوفه بلاعب شاب لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح نهاية الموسم الحالي، حيث برز اسم يان ديوماندي، نجم لايبزيج، كأحد أبرز المرشحين لخلافته في "الأنفيلد".
تأتي هذه التطورات عقب إعلان محمد صلاح الرسمي عبر مقطع فيديو عن مغادرته النادي الإنجليزي مع انتهاء الموسم، مما فتح الباب أمام تكهنات حول الأسماء التي قد تحط الرحال في ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لملء الفراغ الذي سيتركه.
ويُعد يان ديوماندي (19 عاماً) هدفاً رئيسياً، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن يورجن كلوب يحث إدارة النادي بقوة على إتمام صفقة ضمه ليكون خليفة صلاح في التشكيلة الأساسية.
ووفقاً للصحفي الشهير بليتنبيرج، فإن ديوماندي يعد ضمن أفضل ثلاثة خيارات مطروحة لخلافة صلاح، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات جادة تجري حالياً في الكواليس بشأن عدة أسماء أخرى.
لكن الصفقة لن تكون سهلة، إذ يطلب نادي لايبزيج سعراً باهظاً للموافقة على بيع لاعبه الشاب، حيث تشير التقديرات إلى أن القيمة المطلوبة تصل إلى حوالي 100 مليون يورو.