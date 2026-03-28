نجم ليفربول يسطع مع المانشافت: ثنائية فيرتز تشعل الودية

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أوضح كريج بيرلي، نجم تشيلسي السابق، أن نجم ليفربول، فلوريان فيرتز، يتألق بشكل ملحوظ مع منتخب ألمانيا لأنه يلعب في "منطقة راحته" الذهنية والتكتيكية، على عكس ما يواجهه مع الريدز.

جاء هذا التحليل عقب الأداء القوي الذي قدمه فيرتز مؤخراً، حيث سجل هدفين وقاد ألمانيا لفوز مثير بنتيجة 4-3 على سويسرا ودياً، ضمن استعداداتهم لكأس العالم القادم. وعلى الرغم من أن فيرتز (22 عاماً) عانى في بداية الموسم مع ليفربول، إلا أنه أصبح لاعباً محورياً للفريق مؤخراً.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، أشار بيرلي إلى أن مكانة فيرتز مضمونة تقريباً مع المانشافت، مما يمنحه ثقة إضافية. وقال: "من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة ألمانيا، ومكانه ليس مهدداً حقاً لأنهم شاهدوه أسبوعاً بعد أسبوع في الدوري الألماني ويعرفون مهاراته جيداً. أما عندما يكون مع ليفربول، فهو لا يزال يحاول التأقلم ويسعى لإثبات نفسه".

وأضاف بيرلي أن الثقة تفيض على فيرتز عندما يرتدي قميص المنتخب الوطني أو باير ليفركوزن، لأنه حقق النجاح بالفعل هناك. وتابع: "عندما يكون مع ليفربول، هناك تساؤلات مستمرة: ماذا سيفعل فلوريان فيرتز؟ أين هو اليوم؟ كما أنه يلعب في فريق يعاني بشدة من أجل تحقيق أي زخم".

ويرى المحلل أن عودة فيرتز لأجواء المنتخب الألماني تمثل استراحة ذهنية له، حيث لن يواجه نفس الضغوط المتعلقة بالمركز أو تسجيل الأهداف التي يطالبه بها الإعلام ومشجعو ليفربول باستمرار. وخلص بيرلي إلى أن اللعب كلاعب أساسي وموثوق به يولد ثقة أكبر، بينما في ليفربول، يدرك اللاعب أن هناك عيوناً تراقبه عن كثب، باستثناء محمد صلاح، لتسأل عن أدائه ومركزه الأمثل في الملعب.