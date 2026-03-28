السفير اليمني في قطر: التظاهرة الجماهيرية في مأرب تؤكد دعم اليمن لدول الخليج في مواجهة إيران

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال السفير اليمني لدى قطر راجح بادي إن المشاركين في الفعالية الجماهيرية بمحافظة مأرب أعلنوا دعمهم لدول الخليج العربي في مواجهة ما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متواصلة"، مؤكدًا أن ذلك يعكس موقفًا شعبيًا تجاه التطورات في المنطقة.

وأضاف بادي في منشور على منصة X رصده محرر مأرب برس" أن خروج المحتشدين في مأرب "يمثل موقفًا نابعًا من وجدان شعبي" يرى أن أمن اليمن ودول الخليج مترابط، وأن التحديات الراهنة تستدعي تعزيز التضامن العربي.

وأشار إلى أن الفعالية تعكس، بحسب تعبيره، "صورة للتضامن العربي" في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، معتبرًا أن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يتطلب مواقف مشتركة في مواجهة التهديدات.