عاجل: وزارة الداخلية السعودية تعلن ضبط المئات من اليمنيين بسبب مخالفة أنظمة الإقامة والحدود

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت وزارة الداخلية السعودية إن يمنيين شكّلوا نحو 29% من إجمالي الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية خلال الأسبوع الماضي، في إطار حملات أمنية واسعة استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولات التسلل إلى داخل المملكة العربية السعودية بلغ 1635 شخصًا، بينهم 68% من الجنسية الإثيوبية و3% من جنسيات أخرى، فيما تم ضبط 40 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.

وأوضحت أن الحملات الميدانية المشتركة، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس 2026، أسفرت عن ضبط 22931 مخالفًا، منهم 17181 مخالفًا لنظام الإقامة، و3931 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1819 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت الوزارة إلى ضبط 36 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، مؤكدة أن إجمالي من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 29564 وافدًا، بينهم 26714 رجلًا و2850 امرأة.

وذكرت أنه تم إحالة 21133 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، واستكمال حجوزات سفر 3285 مخالفًا، فيما جرى ترحيل 7761 شخصًا.

وشددت وزارة الداخلية على أن تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم أو إيواءهم يعد جريمة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء والتشهير بالمتورطين.

ودعت السلطات إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة في مختلف مناطق المملكة.