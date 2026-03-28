توكل كرمان: الحوثي يزج باليمن في صراع إقليمي خطير وهم أداة لمشاريع خارجية على حساب اليمنيين

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنها تدين بشدة ما وصفته بإقحام جماعة الحوثي لليمن في الصراع الإقليمي المتصاعد، معتبرة أن ذلك لا يخدم مصالح البلاد ويهدد أمنها واستقرارها.

وذكرت كرمان، في منشور على منصة X "رصده محرر مأرب برس"، أنها تتضامن مع الشعب الإيراني في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي الأمريكي"، وترفض أي حرب أو تدخل خارجي يستهدف تدمير مقدراته أو فرض الهيمنة عليه.

وأضافت أن انخراط الحوثيين في هذا الصراع "يؤكد مرة أخرى أنهم أداة تُستخدم لتنفيذ مشاريع خارجية"، على حساب اليمن ومستقبل شعبه، وفق تعبيرها.

وشددت على ضرورة تحييد اليمن عن الصراعات الإقليمية، قائلة إن البلاد "يجب ألا تكون ساحة لتصفية الحسابات"، محذرة من أن الزج بها في مثل هذه الحروب لن يخدم سوى القوى المتصارعة في المنطقة.