رئيس إعلامية حزب الإصلاح: الحوثيون قادوا اليمن إلى الحرب والانهيار وربطوا مصيره بإيران

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد رئيس إعلامية التجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، أن مليشيا الحوثي لم تجلب لليمن سوى الحرب والخراب والجوع والانقسام، مشيرا إلى أن مشروعها منذ البداية لم يكن مشروع دولة أو شراكة وطنية، بل قام على العنف والانقلاب والارتهان للخارج.

وأوضح الجرادي في منشور على الفيس بوك، أن الحوثي بدأ بحرب على اليمنيين، ثم مضى في تقويض مؤسسات الدولة والانقلاب عليها، قبل أن يربط مصير البلاد بالمشروع الإيراني، ليغدو أداة طيّعة في يد طهران، تقاتل بالوكالة عنها، وتدفع اليمن ثمن أجنداتها التوسعية.

وأضاف أن اليمنيين يعيشون أوضاعا معيشية قاسية، في ظل تفشي الفقر، وانقطاع الرواتب، وانهيار مؤسسات الدولة، وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدا أن هذه الأزمات تمثل نتائج مباشرة لانقلاب المليشيا على الدولة ومقدراتها، في الوقت الذي تواصل فيه المتاجرة بالقضايا الكبرى، والتستر خلف شعارات زائفة.

وبين الجرادي أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الحوثي مليشيا انقلابية اختطفت اليمن، وصادرت قراره الوطني، وزجّت به في حروب عبثية بالوكالة عن إيران، على حساب دم اليمنيين وأمنهم ومستقبلهم.

وشدد على أن من دمر الدولة لا يمكن أن يبني وطنا، ومن جوع الشعب لا يمكن أن يحمل قضية، ومن ارتهن للخارج لا يمكن أن يدّعي السيادة أو يتحدث باسم الكرامة الوطنية.

وأشار إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن الحوثي لم يكن يوما مشروع مقاومة، بل مشروع دمار وتمزيق وارتهان، وأن وجوده المسلح خارج إطار الدولة لم ينتج سوى الانهيار والفوضى والعزلة، واستباحة القرار الوطني.

وأكد الجرادي أن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة استعادة الدولة، وإنقاذ اليمن من مشروع المليشيا، وتحرير القرار الوطني من الوصاية الإيرانية، مؤكدا أن الحوثي ليس مقاومة، بل مشروع دمار إيراني على الأرض اليمنية.