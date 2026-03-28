منظمة صدى: دماء الصحفيين ليست مباحة وعلى السلطات التحرك فوراً

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 155

أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”، مقتل صحفي في مدينة تعز، مطالبة السلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وقالت منظمة “صدى”، في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه، إنها تدين “بأشد العبارات” مقتل الصحفي عبدالصمد القاضي، معتبرة الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات متزايدة تستهدف الصحفيين في اليمن.

وأضافت المنظمة أن الجريمة تعكس “تصاعداً مقلقاً” في أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإعلامي، محذّرة من أن استهداف الصحفيين يمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير ودور الصحافة في نقل المعلومات.

وطالبت “صدى” السلطات المحلية في تعز بفتح تحقيق “جاد وشفاف”، وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة، محمّلة إياها مسؤولية التعامل مع الحادثة ومنع تكرارها.

كما دعت المنظمة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، ووضع حد لما وصفته بحالة الإفلات من العقاب التي تسهم في تكرار مثل هذه الجرائم.