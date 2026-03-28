بيان عاجل للحكومة اليمنية ردا على انخراط الحوثيين في الحرب الإيرانية

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، ‏انخراط الحوثيين بالحرب الإقليمية مساندة لطهران، يكشف ارتباطهم بمشروع إيران ويعرض أمن اليمن القومي للخطر.

وعبرت الحكومة اليمنية، عن رفضها القاطع، وادانتها الشديدة للسياسات والمحاولات المتكررة التي ينتهجها النظام الإيراني للزج باليمن و دول المنطقة، في حروبه العبثية عبر مليشياته الارهابية، التي تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قرارها السيادي، وتحويل أراضيها الى منصات للابتزاز، وتهديد السلم والامن الدوليين.

واكدت الحكومة في بيان" ان الجولة الجديدة من السياسات الإيرانية التخريبية التي التحقت بها المليشيات الحوثية الارهابية، تعيد إنتاج النموذج الكارثي الذي شهدته دول أخرى في المنطقة، حيث تواصل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، مصادرة قرار الحرب والسلم، وتوريط أوطانها في مواجهات مدمرة خدمة لأجندة النظام الإيراني ومشروعه التوسعي، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية رفضاً قاطعاً".

واعتبرت الحكومة بأن التحاق المليشيات الحوثية في الدفاع عن النظام الإيراني، لا يمكن تفسيره إلا في سياق محاولات هذا النظام المارق تخفيف الضغط العسكري والسياسي المتزايد عليه، عبر الدفع بوكلائه لفتح جبهات إضافية، في دليل جديد على الارتباط العضوي بين هذه المليشيات الإرهابية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.

وحذر البيان من التداعيات الخطيرة لهذه المغامرات غير المحسوبة، وفي مقدمتها تعريض الأمن الوطني، والقومي لمخاطر جسيمة، تهدد سيادة البلاد، ومقدرات الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية، فضلا عن مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت الحكومة اليمنية على أن قرار الحرب والسلم هو حق سيادي حصري للدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وأن أي أعمال عسكرية تنفذ خارج هذا الإطار تعد أعمالا عدائية غير مشروعة، وتحمّل مرتكبيها وداعميها المسؤولية الكاملة عن عواقبها.

كما اكدت أنها لن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، وصون السيادة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع استخدام أراضيها منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وبما ينسجم مع التزامات الجمهورية اليمنية بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت الحكومة الشعب اليمني في كافة المحافظات، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، إلى رفض هذه السياسات التدميرية، وعدم الانجرار خلف دعوات التعبئة والتجنيد التي تستهدف تحويل ابنائها إلى وقود لحروب الآخرين، أو استخدامهم دروعاً بشرية في معارك لا تخدم مصالح اليمن، وشعبه ومستقبله.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم جهود الحكومة من اجل استعادة مؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، والسلام، والتنمية.

وانخرط الحوثيون في الحرب الإيرانية بعد شهر كامل من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأعلنت جماعة الحوثي اليوم تنفيذ أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية باتجاه جنوبي إسرائيل، مساندة لإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّد الحوثيون وهم حلفاء إيران بالانضمام إلى القتال.