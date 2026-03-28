اجتماع عسكري موسع برئاسة وزير الدفاع مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 223

عقد وزير الدفاع، الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، اليوم في المكلا بمحافظة حضرموت، اجتماعاً عسكرياً موسعاً مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في إطار جهوده لتعزيز الجاهزية القتالية والاطلاع على أوضاع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع المنطقة العسكرية الثانية، بما في ذلك التحديات الراهنة واحتياجات الوحدات العسكرية، وسبل تعزيز قدراتها العملياتية واللوجستية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الوطنية.

واستمع وزير الدفاع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من قيادة المنطقة حول سير العمل ومستوى الانضباط، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه القوات، مؤكداً حرص قيادة الوزارة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم منتسبي القوات المسلحة.

وأشاد وزير الدفاع بالدور البطولي والتضحيات الكبيرة التي قدمها ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثانية خلال مختلف المراحل الوطنية، مثمناً صمودهم وثباتهم في أداء واجبهم الوطني، ومؤكداً أن هذه التضحيات تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن.

وتأتي هذه الزيارة في سياق المتابعة الميدانية المستمرة لقيادة وزارة الدفاع، حيث تُعد الزيارة الأولى لوزير الدفاع إلى المنطقة العسكرية الثانية منذ توليه منصبه، الأمر الذي يعكس اهتمامه المباشر بتقييم الأوضاع العسكرية وتعزيز التواصل مع القيادات والوحدات في الميدان، وفق وكالة سبأ.

حضر الاجتماع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد اليميني وعدد من القيادات العسكرية، بينهم رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، الذين شاركوا في مناقشة الخطط والتوجهات الرامية إلى تطوير الأداء العسكري وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات.