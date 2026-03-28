وفاة الإعلامي الرياضي المعروف ''علي العصري'' بعد معاناة طويلة مع المرض والإهمال

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
توفي اليوم السبت الإعلامي المخضرم والمعلق الرياضي علي العصري، بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى العصري خلال السنوات الأخيرة المرض والإهمال معًا، بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الرياضي.

وارتبط اسم العصري بالتعليق الرياضي منذ زمن إضافة الى تقديمه البرنامج الشهير ''استديو الرياضة'' لسنوات طويلة.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الفقيد العصري، لمأرب برس، إن جثمانه سيواري الثرى الساعة التاسعة صباح غدا الأحد في صنعاء بمقبرة عصر العليا، بعد الصلاة عليه بجامع الآنسي، بجولة عصر.

