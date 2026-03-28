مسار بديل لنفط الخليج عوضًا عن مضيق هرمز

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- الحرة

تقترب صادرات النفط السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر من 5 ملايين برميل يوميا، بما يمثل نحو 40-45% من إجمالي صادرات المملكة عبر مضيق هرمز، في مؤشر على قدرة السعودية على تحويل مسار تدفق النفط بعيدا عن مضيق هرمز وسط التوترات الإقليمية الحالية.

وتشير بيانات تتبع السفن، حسب ما نقلته بلومبورغ، إلى أن صادرات ينبع سجلت نحو 4.4 ملايين برميل يوميا منتصف مارس، مقارنة بأقل من مليون برميل في بداية العام، مما يعكس تسريع استخدام خط أنابيب شرق–غرب (بترولاين) لنقل الخام إلى السواحل الغربية للمملكة عبر البحر الأحمر، استعدادا لزيادة التصدير وتخفيف الاعتماد على هرمز.

وتصل القدرة القصوى لخط الأنابيب إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، إلا أن الجزء المخصص للتصدير عبر ينبع محدود بـ5 ملايين برميل يوميا، فيما يستخدم الباقي داخليا في المصافي المحلية أو يتم توجيهه عبر مسارات أخرى.

ويظل خط سوميد عبر مصر واحدا من أهم المسارات المتاحة، حيث تصل قدرته القصوى ل2.5 مليون برميل يوميا، في حين تشحن السفن كذلك نحو آسيا، حسب ما تظهره بيانات تتبع السفن.