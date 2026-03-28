الحوثيون ينخرطون في الحرب الإيرانية لأول مرة وإسرائيل تتوعد

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
أعلنت جماعة الحوثي اليوم تنفيذ أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية باتجاه جنوبي إسرائيل، مساندة لإيران.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي السبت إن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّد الحوثيون وهم حلفاء إيران بالانضمام إلى القتال. 

وجاء في بيان ‏المتحدث العسكري باسم الحوثيين: ‏''تنفيذ أول عملية عسكرية بصواريخ باليستية مدمره استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة، دعماً وإسناداً لـ ‌ إيران وجبهات المقاومة في ‌ لبنان ⁩ و العراق ⁩ و ‌ فلسطين ⁩، مؤكدا استمرار العمليات حتى وقف العدوان''، وفق البيان.

في هذا السياق، نقل اعلام عبري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إطلاق الحوثيين صاروخا اتجاه النقب لن يمر مرور الكرام.

وانخرط الحوثيون في الحرب الإيرانية بعد شهر كامل من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وامس قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: ''أيدينا على الزناد للتدخل إذا استخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية ضد إيران، وإذا استمر التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة، أو اذا انضمت أي تحالفات أخرى إلى الولايات المتحدة واسرائيل''.

إقراء أيضاً
الحوثيون يدخلون الصراع.. أول صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران
صاروخ لاول مرة من اليمن يثير الاستنفار في إسرائيل.. والدفاعات الجوية تعلن اعتراض
شاهد.. مأرب تشهد أكبر تظاهرة جماهيرية تضامنًا مع السعودية والدول الشقيقة ضد العد
سيول تجتاح محافظات يمنية وتخلّف أضراراً واسعة في الممتلكات والبنية التحتية
الفريق محمود الصبيحي يلتقي في قصر معاشيق اللواء شلال شايع ويؤكد على توحيد القرار
حرب المضائق.. هرمز وباب المندب أخطر من القنبلة النووية
