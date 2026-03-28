حكة الأعضاء التناسلية.. أسباب شائعة ونصائح للوقاية والعلاج

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تُعد حكة الأعضاء التناسلية من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب كلا الجنسين، وتتراوح أسبابها بين تهيج بسيط يزول تلقائياً وحالات أكثر تعقيداً تتطلب تدخلاً طبياً.

يستعرض الكونسلتو في التقرير التالي، أسباب حكة الأعضاء التناسلية وطرق العلاج المناسبة، وفقا لـ"webmd".

أسباب حكة الأعضاء التناسليةتتنوع الأسباب المؤدية للحكة التناسلية، وتشمل:

- التهابات المهبل لدى النساء

- حكة الفخذ (جوك إتش) لدى الرجال - تهيج الجلد الناتج عن مواد كيميائية أو احتكاك

- الأمراض المنقولة جنسياً

الحساسية تجاه منتجات العناية الشخصية أو المنظفات وفي كثير من الحالات، تزول الحكة الناتجة عن التهيج البسيط بمجرد تجنب المادة المهيجة.

أما إذا استمرت الأعراض أو ترافقت مع علامات أخرى، فينصح الأطباء بمراجعة أخصائي الرعاية الصحية لتشخيص الحالة وتلقي العلاج المناسب.

نصائح للوقاية للنساء

يمكن للنساء اتباع عدة خطوات بسيطة لتقليل خطر الإصابة بالحكة التناسلية:

طريقة التنظيف الصحيحةبعد التبول أو التبرز، يُنصح بالمسح من الأمام إلى الخلف لمنع انتقال البكتيريا من فتحة الشرج إلى المهبل.

تجنب المنتجات الكيميائيةيُنصح بالابتعاد عن الغسولات المهبلية وبخاخات النظافة النسائية، حيث يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن الحمضي الطبيعي للمهبل.

اختيار المنتجات غير المعطرةالفوط الصحية اليومية والفوط الصحية والصابون المعطر قد تسبب تهيجاً، لذا يُفضل استخدام المنتجات غير المعطرة.

نصائح للوقاية للرجال

أما بالنسبة للرجال، فتشمل التوصيات الوقائية:النظافة الدقيقةغسل القضيب جيداً، مع الاهتمام بالمنطقة أسفل القلفة لدى غير المختونين.

الحفاظ على الجفافالرطوبة في المنطقة التناسلية قد تؤدي إلى التهابات، ويمكن استخدام بودرة نشا الذرة للمساعدة في امتصاص الرطوبة خاصة في فصل الصيف.نصائح مشتركة للجنسين هناك مجموعة من الإرشادات التي تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء:

الملابس المناسبةارتداء ملابس داخلية وملابس فضفاضة مصنوعة من ألياف طبيعية تسمح بمرور الهواء، مع تغيير الملابس الداخلية يومياً على الأقل.

النظافة اليوميةالحفاظ على نظافة المنطقة التناسلية وجفافها، باستخدام صابون لطيف مع شطف جيد للتأكد من إزالة أي بقايا.

المنظفات الخفيفةاستخدام منظفات غسيل خفيفة وغير معطرة لغسل الملابس الداخلية لتجنب تهيج الجلد.

التجفيف الجيدالتأكد من تجفيف الجسم جيداً بعد الاستحمام أو السباحة، وتجنب البقاء في الملابس المبللة لفترات طويلة.

العلاقة الآمنةتجنب ممارسة الجنس غير المحمي، خاصة في حال الشك باحتمال إصابة أحد الطرفين بعدوى.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يوصي الأطباء بمراجعة أخصائي الرعاية الصحية في الحالات التالية:

- استمرار الحكة رغم تجنب المهيجات المحتملة - ظهور أعراض إضافية مثل احمرار، تورم، أو إفرازات غير طبيعية - الشك في وجود عدوى منقولة جنسياً - تزامن الحكة مع أعراض عامة كالحمى أو الشعور بالتعب