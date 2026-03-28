هل هناك علاقة بين الصلع عند الرجال والخصوبة؟

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الصلع من أكثر المشاكل شيوعًا بين الرجال، حيث يبدأ عادةً في العشرينات ويزداد وضوحًا مع التقدم في السن، ويُصنف الصلع الوراثي، أو ما يُعرف أيضًا بالصلع الذكوري، عادةً كحالة تجميلية، لكن يتساءل الكثيرون عما إذا كان مؤشرًا على مشاكل صحية ، وهل له علاقة بالخصوبة؟

وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

ما هو الصلع الذكوري؟

يُعدّ الصلع الذكوري نمطًا وراثيًا في الغالب، كما أنه يعتمد على الهرمونات، وخاصةً ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، وهو مشتق من التستوستيرون، ويؤدي DHT إلى انكماش بصيلات الشعر تدريجيًا، مما ينتج عنه ترقق الشعر والصلع في نهاية المطاف، ورغم أنه وراثي، إلا أن التوتر والنظام الغذائي والصحة العامة للفرد قد تلعب دورًا في تحديد معدل تساقط الشعر.

ما العلاقة بين الصلع والخصوبة؟

لا توجد علاقة مباشرة وشاملة بين الصلع وانخفاض الخصوبة لدى الرجال، لكن تشير الأبحاث إلى أن الصلع ومشاكل الخصوبة قد يكون لهما أسباب مشتركة من بينهما:

1- التوازن الهرمونيتؤثر مستويات ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) التي تسبب تساقط الشعر أيضاً على أنسجة أخرى مثل البروستاتا والجهاز التناسلي.

2- الصحة الأيضيةأشارت الدراسات إلى أن الرجال الذين يعانون من الصلع المبكر قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي أو مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة الحيوانات المنوية والخصوبة.

3- العوامل الوراثيةيؤثر جزء من الجينات المسؤولة عن الصلع أيضاً على تنظيم الهرمونات المشاركة في الوظائف التناسلية.

4- الالتهاب ونمط الحياةإن عدم اتباع نظام غذائي سليم والتدخين والإجهاد المفرط لا يؤدي فقط إلى ترقق الشعر، بل يؤثر أيضًا على جودة الحيوانات المنوية وحركتها.

متى يشير الصلع إلى مشاكل في الخصوبة؟

على الرغم من أن ليس كل الرجال الذين يعانون من ترقق الشعر يعانون من مشاكل في الخصوبة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي الاهتمام:

1- الصلع في سن الثلاثين أو أصغر مصحوبًا بالسمنة أو مقاومة الأنسولين

2- انخفاض الرغبة الجنسية، أو التعب، أو ضعف الانتصاب، بالإضافة إلى تساقط الشعر

3- تاريخ من الصلع المبكر ومشاكل الخصوبة في العائلة

4- يمكن أن يساعد إجراء فحص طبي في استبعاد الاختلالات الهرمونية أو الحالات الطبية التي تؤثر على الشعر والخصوبة