غارات إسرائيلية واشتباكات في جنوب لبنان والبقاع تسفر عن 9 قتلى وأكثر من 40 جريحا

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أسفرت غارات إسرائيلية واشتباكات عنيفة في مناطق لبنانية متعددة خلال الساعات الأخيرة عن سقوط تسعة قتلى وأكثر من أربعين جريحاً، بينهم أطفال وامرأة حامل ومسعف.

وشهدت الساحة اللبنانية تصعيدا عسكريا واسعا، حيث استهدفت غارات إسرائيلية فجر اليوم "أوتوستراد هادي نصرالله" في منطقة بئر العبد ومنطقة "السانت تريز" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما طالت الغارات بلدة حاروف جنوب لبنان، وبلدة عدلون جنوبا، وأطراف بلدة لبّايا في البقاع الغربي شرق لبنان، بالإضافة إلى بلدتي كفرصير والزهراني في الجنوب. ومحطة محروقات في دير الزهراني جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت إسعافا للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في بلدة كفرتبنيت، مما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأكدت الوزارة أن "هذه الغارة تشكل جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المتمادية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بما يوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحاسبة ووضع حد لها".

إلى ذلك، نقلت مصادر عسكرية وميدانية تفاصيل الاشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي والتوغلات على محورين رئيسيين:

أولا: في القطاع الغربي، حيث توغلت القوات من الناقورة (الخط الأول) باتجاه شمع (تمركز واشتباكات) والبياضة (اشتباكات) في الخط الثاني.

ثانيا: في القطاع الشرقي، حيث توغلت القوات من الخط الأول في الطيبة وبيت ليف باتجاه الخط الثاني والثالث في القنطرة (اشتباكات) ودير سريان (اشتباكات) حتى صربين (اشتباكات)، فيما تتواصل الاشتباكات حالياً في الحي الشرقي في بلدة الخيام