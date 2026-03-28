الحوثيون يدخلون الصراع.. أول صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصده إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضته بنجاح.

ودعا الجيش في بيان الجمهور إلى "الالتزام بتوجيهات القيادة الخلفية للدفاع المدني".

وفي تطور لاحق، أضاف الجيش أنه بعد تقييم الوضع، سُمح للمواطنين بمغادرة المناطق المحمية في جميع أنحاء البلاد، مع الاستمرار في اتباع تعليمات القيادة الخلفية.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث. ويعتبر هذا الصاروخ الأول من نوعه الذي يطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ شهر، وقد أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، مساء أمس الجمعة، أن "أيديهم على الزناد للتدخل العسكري المباشر" دعما لإيران و"محور المقاومة" في عدة حالات، فيما تحدثت تقارير سابقة عن سعي السعودية لمنع الجماعة اليمنية من دخول الصراع القائم في الشرق الأوسط