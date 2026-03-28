الحوثيون يدخلون الصراع.. أول صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران استهداف موقعين نوويين بإيران وإصابة جنود أمريكيين بالسعودية.. تفاصيل بعد محمد صلاح.. مفاجآت مدوية في قائمة الراحلين عن ليفربول صفقة غير مسبوقة.. واشنطن توافق على تزويد السعودية بمقاتلاتF-35 صاروخ لاول مرة من اليمن يثير الاستنفار في إسرائيل.. والدفاعات الجوية تعلن اعتراضه شاهد.. مأرب تشهد أكبر تظاهرة جماهيرية تضامنًا مع السعودية والدول الشقيقة ضد العدوان الإيراني المستمر رئيس أركان الاحتلال يحذر: الجيش على وشك الانهيار من الداخل والاحتياط لن يصمد تعرف على أبرز خمسة نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية 2026.. صلاح يودّع ليفربول كأحد أساطيره ويلاحق إنجازاً جديداً في الدوري الإنجليزي لهذا السبب قررت شركة سوني رفع أسعار بلاي ستيشن فايف PS5
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصده إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضته بنجاح.
ودعا الجيش في بيان الجمهور إلى "الالتزام بتوجيهات القيادة الخلفية للدفاع المدني".
وفي تطور لاحق، أضاف الجيش أنه بعد تقييم الوضع، سُمح للمواطنين بمغادرة المناطق المحمية في جميع أنحاء البلاد، مع الاستمرار في اتباع تعليمات القيادة الخلفية.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث. ويعتبر هذا الصاروخ الأول من نوعه الذي يطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ شهر، وقد أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، مساء أمس الجمعة، أن "أيديهم على الزناد للتدخل العسكري المباشر" دعما لإيران و"محور المقاومة" في عدة حالات، فيما تحدثت تقارير سابقة عن سعي السعودية لمنع الجماعة اليمنية من دخول الصراع القائم في الشرق الأوسط