استهداف موقعين نوويين بإيران وإصابة جنود أمريكيين بالسعودية.. تفاصيل

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حذّر دونالد ترامب من أن الحرب مع إيران لا تزال مستمرة، مؤكداً امتلاك بلاده آلاف الأهداف التي يمكن ضربها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في قمة الاستثمار في ميامي.

وفي تطور ميداني، أصيب ما لا يقل عن عشرة جنود أمريكيين إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية، دون تسجيل قتلى، فيما لحقت أضرار بطائرة للتزود بالوقود.

بالتوازي، أعلنت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشأتين نوويتين داخل إيران، في حين أسفرت غارات أمريكية إسرائيلية مشتركة غرب البلاد عن مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات، وفق مصادر محلية.

وأكد ماركو روبيو أن بلاده قادرة على تحقيق أهدافها دون الحاجة إلى تدخل بري، رغم إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة تحسباً لتطورات محتملة.

وفي سياق التحركات العسكرية، يُتوقع نشر حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جورج إتش دبليو بوش قرب منطقة النزاع، دون حسم ما إذا كانت ستنضم إلى القوات الحالية أو تحل محلها.

ميدانياً، أفادت تقارير بسقوط قتيل وإصابة أربعة آخرين في قصف باستخدام ذخائر عنقودية داخل إسرائيل، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الأطراف.