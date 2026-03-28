الحوثيون يدخلون الصراع.. أول صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران استهداف موقعين نوويين بإيران وإصابة جنود أمريكيين بالسعودية.. تفاصيل بعد محمد صلاح.. مفاجآت مدوية في قائمة الراحلين عن ليفربول صفقة غير مسبوقة.. واشنطن توافق على تزويد السعودية بمقاتلاتF-35 صاروخ لاول مرة من اليمن يثير الاستنفار في إسرائيل.. والدفاعات الجوية تعلن اعتراضه شاهد.. مأرب تشهد أكبر تظاهرة جماهيرية تضامنًا مع السعودية والدول الشقيقة ضد العدوان الإيراني المستمر رئيس أركان الاحتلال يحذر: الجيش على وشك الانهيار من الداخل والاحتياط لن يصمد تعرف على أبرز خمسة نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية 2026.. صلاح يودّع ليفربول كأحد أساطيره ويلاحق إنجازاً جديداً في الدوري الإنجليزي لهذا السبب قررت شركة سوني رفع أسعار بلاي ستيشن فايف PS5
حذّر دونالد ترامب من أن الحرب مع إيران لا تزال مستمرة، مؤكداً امتلاك بلاده آلاف الأهداف التي يمكن ضربها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في قمة الاستثمار في ميامي.
وفي تطور ميداني، أصيب ما لا يقل عن عشرة جنود أمريكيين إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية، دون تسجيل قتلى، فيما لحقت أضرار بطائرة للتزود بالوقود.
بالتوازي، أعلنت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشأتين نوويتين داخل إيران، في حين أسفرت غارات أمريكية إسرائيلية مشتركة غرب البلاد عن مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات، وفق مصادر محلية.
وأكد ماركو روبيو أن بلاده قادرة على تحقيق أهدافها دون الحاجة إلى تدخل بري، رغم إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة تحسباً لتطورات محتملة.
وفي سياق التحركات العسكرية، يُتوقع نشر حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جورج إتش دبليو بوش قرب منطقة النزاع، دون حسم ما إذا كانت ستنضم إلى القوات الحالية أو تحل محلها.
ميدانياً، أفادت تقارير بسقوط قتيل وإصابة أربعة آخرين في قصف باستخدام ذخائر عنقودية داخل إسرائيل، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الأطراف.