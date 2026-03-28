بعد محمد صلاح.. مفاجآت مدوية في قائمة الراحلين عن ليفربول

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 148

فتح إعلان النجم المصري محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري الباب أمام تغييرات واسعة داخل صفوف الفريق في خطوة قد تمهد لصيف استثنائي داخل قلعة "أنفيلد".

ويستعد محمد صلاح لإنهاء مسيرته مع ليفربول نهاية هذا الموسم بعد 10 سنوات مثمرة مدججة بالأرقام الاستثنائية والإنجازات أسعد بها عشاق ومحبي النادي الإنجليزي في إنجلترا.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" (liverpool echo) من المتوقع أن يعقب رحيل محمد صلاح مغادرة العديد من اللاعبين الآخرين لكن مع وجود مفاجآت مدوية لأسماء لم يكن خطر الرحيل يتهددها في فترة سابقة.

وتعتقد الصحيفة المرتبطة بليفربول والمطلعة على كواليس ملعب أنفيلد أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاما) سيكون أحد الركائز التي سيشملها التغيير والرغبة في تأسيس مرحلة جديدة في الفريق على طريق استعادة توهجه بعد موسم مخيب في العام الجاري.

وينطبق الأمر نفسه على الأسطورة أندي روبرتسون، الذي سيغادر "الريدز" بعد سنوات طويلة مع الفريق بينما لن يجدد النادي عقود كل من كورتيس غونز، وهارفي إليوت، وواتارو إندو، وكونستانتينوس تسيميكاس، وكودي غاكبو وجميعهم تنتهي عقودهم أيضا في نهاية الموسم الجاري مع عدم رغبة النادي في الحفاظ عليهم.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن ليفربول يدرس عدة خيارات مثالية للتعاقد معهم الصيف المقبل من أجل تعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح.

وشهدت علاقة محمد صلاح مع ليفربول تحولا كبيرا منذ انتقاله من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، حيث ساهم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وتوج بلقب هداف الدوري ثلاث مرات