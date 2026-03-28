صفقة غير مسبوقة.. واشنطن توافق على تزويد السعودية بمقاتلاتF-35

السبت 28 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35 للمملكة العربية السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها ضمن التعاون العسكري بين البلدين.

وجاء الإعلان خلال منتدى استثماري في مدينة ميامي، حيث أكد ترامب أن المملكة تُعد حليفاً رئيسياً خارج حلف الناتو، مشيراً إلى أن الطائرات تتمتع بقدرات متطورة للغاية، وأن الصفقة ستتم “بسعر معتدل”.

وكان ترامب قد ألمح إلى هذه الخطوة في نوفمبر 2025، قبيل استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، حيث جدد حينها استعداده لإتمام الصفقة، وهو ما تأكد بالإعلان الأخير.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، قد تواجه الصفقة تحديات سياسية، أبرزها التحفظات الإسرائيلية، إلا أن إعلان واشنطن يعكس توجهاً للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الدفاعية مع الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، ما يمنح الصفقة أبعاداً استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري إلى إعادة رسم موازين القوى الإقليمية.

