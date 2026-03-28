صاروخ لاول مرة من اليمن يثير الاستنفار في إسرائيل.. والدفاعات الجوية تعلن اعتراضه

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ قادم من الأراضي اليمنية، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التعامل معه واعتراضه بنجاح.
وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أنه تم تفعيل الإجراءات الاحترازية، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية الخاصة بالدفاع المدني، حفاظاً على سلامتهم.
وفي تحديث لاحق، أشار إلى أنه وبعد تقييم الموقف، تم السماح للمواطنين بمغادرة الملاجئ والمناطق المحمية في مختلف أنحاء البلاد، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإرشادات الصادرة.
ولم تُسجل حتى اللحظة أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الحادث.