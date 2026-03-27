شاهد.. مأرب تشهد أكبر تظاهرة جماهيرية تضامنًا مع السعودية والدول الشقيقة ضد العدوان الإيراني المستمر رئيس أركان الاحتلال يحذر: الجيش على وشك الانهيار من الداخل والاحتياط لن يصمد تعرف على أبرز خمسة نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية 2026.. صلاح يودّع ليفربول كأحد أساطيره ويلاحق إنجازاً جديداً في الدوري الإنجليزي لهذا السبب قررت شركة سوني رفع أسعار بلاي ستيشن فايف PS5 إيطاليا على بعد خطوة من العودة إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً ترامب على الدولار….. واشنطن تعلن عن إصدار نقدي جديد يتجاوز الأعراف التقليدية الرئيس أردوغان: النظام الدولي يعاني أزمة شرعية كبيرة سيول تجتاح محافظات يمنية وتخلّف أضراراً واسعة في الممتلكات والبنية التحتية الفريق محمود الصبيحي يلتقي في قصر معاشيق اللواء شلال شايع ويؤكد على توحيد القرار الأمني وإعطاء ملف مكافحة الإرهاب الأولوية
شهدت مدينة مأرب عصر اليوم الجمعة، وقفة وتظاهرة جماهيرية حاشدة، هي الأكبر، تضامنا مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية ضد الإعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها منذ 28 فبراير الماضي.
وفي الوقفة التي نُظمت بشارع صنعاء وسط مأرب رفع المشاركون اعلام اليمن والسعودية ورددوا شعارات تدين العدوان الإيراني على دول الخليج والمنطقة.
كما رفع المشاركون لافتات تستنكر استمرار إيران في عدوانها على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في دول الخليج، بحجة استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.