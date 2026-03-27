شاهد.. مأرب تشهد أكبر تظاهرة جماهيرية تضامنًا مع السعودية والدول الشقيقة ضد العدوان الإيراني المستمر

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

شهدت مدينة مأرب عصر اليوم الجمعة، وقفة وتظاهرة جماهيرية حاشدة، هي الأكبر، تضامنا مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية ضد الإعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها منذ 28 فبراير الماضي.

وفي الوقفة التي نُظمت بشارع صنعاء وسط مأرب رفع المشاركون اعلام اليمن والسعودية ورددوا شعارات تدين العدوان الإيراني على دول الخليج والمنطقة.

كما رفع المشاركون لافتات تستنكر استمرار إيران في عدوانها على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في دول الخليج، بحجة استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.