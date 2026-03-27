رئيس أركان الاحتلال يحذر: الجيش على وشك الانهيار من الداخل والاحتياط لن يصمد

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - قدس

قدم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، تصريحاً غير عادي خلال اجتماع الكابينت الأخير، بخصوص العبء الملقى على أكتاف جيش الاحتلال، وحذر الوزراء في حكومة الاحتلال قائلاً: "أنا أرفع أمامكم 10 أعلام حمراء قبل أن ينهار الجيش الإسرائيلي على نفسه"، في تحذير شديد اللهجة.

يأتي تصريح زامير على خلفية أزمة القوى العاملة في جيش الاحتلال، وحقيقة عدم تشريع قانون تجنيد حقيقي، وأيضاً بسبب حقيقة تزايد المهام الأمنية، خاصة في خضم الحرب مع إيران وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان وفي غزة والضفة.

وأوضح قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، موجها حديثه إلى وزراء حكومة الاحتلال: "في السنة الأخيرة صادقتم على إقامة مستوطنات كثيرة في غور الأردن وفي الضفة الغربية، أضيفت إليها عشرات المزارع ومناطق إضافية، هذه سياستكم ولكن هذا يتطلب حراسة وحزمة حماية لأن المنطقة تغيرت تماماً ، وهذا يتطلب قوى عاملة إضافة إلى العمليات القومية".

وذكر تقرير للقناة 13، أنه في شهر يناير القادم من المفترض أن تتقلص خدمة الخدمة الإلزامية للرجال إلى سنتين ونصف، رغم الطلب الصريح من جيش الاحتلال بتسريع التشريع وإعادة مدة الخدمة إلى ثلاث سنوات.

وردا على ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، متسائلا: "في الكارثة القادمة لن تستطيع الحكومة القول 'لم أكن أعلم'، هي تتحمل المسؤولية، هذا على عاتقها".

رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، قال بدوره: ينقص الجيش 20,000 جندي من أجل تأمين حماية "دولة إسرائيل"، لماذا تنتظرون؟.

وكتب رئيس "الديمقراطيين" يائير غولان على شبكات التواصل: "كل الأعلام الحمراء قد رُفعت بالفعل، لكن الحكومة الصماء والمنفصلة تختار التجاهل والبصق في وجه جنود الاحتياط. هذا خزي وهذه إصابة مباشرة بالكفاءة الأمنية لدولة إسرائيل".

أما رئيس أركان الاحتلال السابق غادي آيزنكوت، فأكد: "الحكومة وقيادة الجيش لن تستطيعوا مرة أخرى القول أنكم لم تكونوا تعلمون، رئيس الأركان يرفع '10 أعلام حمراء'، وجنود الاحتياط وعائلاتهم يصرخون، والحكومة تتجاهل وتستمر في نهجها للتهرب من التجنيد".