شاهد.. مأرب تشهد أكبر تظاهرة جماهيرية تضامنًا مع السعودية والدول الشقيقة ضد العدوان الإيراني المستمر رئيس أركان الاحتلال يحذر: الجيش على وشك الانهيار من الداخل والاحتياط لن يصمد تعرف على أبرز خمسة نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية 2026.. صلاح يودّع ليفربول كأحد أساطيره ويلاحق إنجازاً جديداً في الدوري الإنجليزي لهذا السبب قررت شركة سوني رفع أسعار بلاي ستيشن فايف PS5 إيطاليا على بعد خطوة من العودة إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً ترامب على الدولار….. واشنطن تعلن عن إصدار نقدي جديد يتجاوز الأعراف التقليدية الرئيس أردوغان: النظام الدولي يعاني أزمة شرعية كبيرة سيول تجتاح محافظات يمنية وتخلّف أضراراً واسعة في الممتلكات والبنية التحتية الفريق محمود الصبيحي يلتقي في قصر معاشيق اللواء شلال شايع ويؤكد على توحيد القرار الأمني وإعطاء ملف مكافحة الإرهاب الأولوية
تشتعل المنافسة مبكرًا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، حيث يبرز اسم النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، كأقوى المرشحين حاليًا، متفوقًا على أسماء لامعة مثل كيليان مبابي وهاري كين.
يعود تصدر يامال للقائمة إلى المستويات الخارقة التي يقدمها بانتظام مع الفريق الكتالوني في مختلف البطولات هذا الموسم. ويشهد السباق وجود كوكبة من النجوم الذين يقدمون أداءً استثنائيًا يستحق التقدير.
وتتضمن قائمة أبرز خمسة مرشحين لحصد الجائزة حتى الآن، بناءً على الإحصائيات الحالية، ما يلي: لامين يامال (برشلونة) الذي سجل 21 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 40 مباراة؛ وهاري كين (بايرن ميونخ) بتسجيله 48 هدفًا في 40 مباراة؛ وكيليان مبابي (ريال مدريد) محققًا 38 هدفًا في 35 مباراة؛ وديكلان رايس (أرسنال) بتسجيله 5 أهداف وصناعة 11 في 44 مباراة؛ وأخيرًا لويس دياز (بايرن ميونخ) الذي سجل 22 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة.
وفي سياق متصل، لا يزال ليونيل ميسي يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، حيث يمتلك في رصيده 8 كرات ذهبية، متفوقًا بثلاث جوائز على منافسه التاريخي كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز. ويحتل الثلاثي ميشيل بلاتيني ويوهان كرويف وماركو فان باستن المركز الثالث برصيد 3 جوائز لكل منهم.