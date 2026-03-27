تعرف على أبرز خمسة نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية 2026..

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تشتعل المنافسة مبكرًا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، حيث يبرز اسم النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، كأقوى المرشحين حاليًا، متفوقًا على أسماء لامعة مثل كيليان مبابي وهاري كين.

يعود تصدر يامال للقائمة إلى المستويات الخارقة التي يقدمها بانتظام مع الفريق الكتالوني في مختلف البطولات هذا الموسم. ويشهد السباق وجود كوكبة من النجوم الذين يقدمون أداءً استثنائيًا يستحق التقدير.

وتتضمن قائمة أبرز خمسة مرشحين لحصد الجائزة حتى الآن، بناءً على الإحصائيات الحالية، ما يلي: لامين يامال (برشلونة) الذي سجل 21 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 40 مباراة؛ وهاري كين (بايرن ميونخ) بتسجيله 48 هدفًا في 40 مباراة؛ وكيليان مبابي (ريال مدريد) محققًا 38 هدفًا في 35 مباراة؛ وديكلان رايس (أرسنال) بتسجيله 5 أهداف وصناعة 11 في 44 مباراة؛ وأخيرًا لويس دياز (بايرن ميونخ) الذي سجل 22 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة.

وفي سياق متصل، لا يزال ليونيل ميسي يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، حيث يمتلك في رصيده 8 كرات ذهبية، متفوقًا بثلاث جوائز على منافسه التاريخي كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز. ويحتل الثلاثي ميشيل بلاتيني ويوهان كرويف وماركو فان باستن المركز الثالث برصيد 3 جوائز لكل منهم.