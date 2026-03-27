صلاح يودّع ليفربول كأحد أساطيره ويلاحق إنجازاً جديداً في الدوري الإنجليزي

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفادت تقارير إنجليزية بأن النجم المصري محمد صلاح، الذي من المقرر أن يغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة، لا يزال لديه فرصة لتحقيق إنجازات فردية مميزة قبل الرحيل، أبرزها الوصول إلى حاجز الـ 200 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ستاندرد"، يسعى صلاح لإنهاء حقبته في أنفيلد بتحقيق لقبين محتملين متبقيين هما كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعد أن ساهم في تتويج النادي بالعديد من الألقاب الكبرى سابقاً مثل الدوري مرتين ودوري الأبطال مرة.

وعلى الرغم من تراجع مستواه هذا الموسم، يغادر صلاح ليفربول كأحد أساطيره، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين برصيد 255 هدفاً في 435 مباراة. ورغم أن رحيله عن إنجلترا يبدو مرجحاً، إلا أن لديه سبع مباريات متبقية قد تشهد دخوله نادياً حصرياً آخر.

يحتاج صلاح إلى تسجيل تسعة أهداف في المباريات السبع المتبقية ليصبح رابع لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى 200 هدف. يمتلك صلاح حالياً 191 هدفاً في الدوري (189 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وهو ما يضعه خلف أساطير مثل آلان شيرر (260)، وهاري كين (213)، وواين روني (208).

وتشير التوقعات إلى أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في مواجهة فولهام القادمة يوم 11 أبريل. اللافت للنظر أن صلاح لم يفشل قط في تسجيل أكثر من 10 أهداف في الدوري خلال أي موسم، لكنه اكتفى بخمسة أهداف هذا الموسم، منها هدف وحيد في آخر 14 مباراة، مما يجعل مهمة الوصول إلى الهدف رقم 200 تحدياً صعباً ولكنه ليس مستحيلاً.