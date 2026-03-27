لهذا السبب قررت شركة سوني رفع أسعار بلاي ستيشن فايف PS5

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً

عدد القراءات 43

تعتزم مجموعة "سوني" تطبيق زيادات عالمية على أسعار منصات "بلاي ستيشن 5" (PS5)، بما في ذلك زيادة قدرها 100 دولار في الولايات المتحدة، وهي الزيادة الثانية التي تطبقها الشركة في أقل من عام، وذلك في ظل مواجهتها ارتفاعاً مستمراً في تكاليف المكونات الأساسية مثل رقائق الذاكرة.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار نتيجة للتنافس المحتدم في قطاع التكنولوجيا لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما دفع مصنعي الذاكرة إلى إعطاء الأولوية لرقائق مراكز البيانات ذات الهوامش الربحية الأعلى، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الموجهة للأجهزة الاستهلاكية.

ووفقاً للأسعار الأمريكية المحدثة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 أبريل، سيرتفع سعر جهاز "بلاي ستيشن 5" القياسي إلى 649.99 دولار أمريكي، صعوداً من 549.99 دولار. كما سيصبح سعر النسخة الرقمية 599.99 دولار، بينما ستصل نسخة "PS5 Pro" المتقدمة إلى 899.99 دولار. بالإضافة إلى ذلك، سترتفع تكلفة جهاز التشغيل عن بعد "PlayStation Portal" إلى 249.99 دولار بدلاً من 199.99 دولار.

وأشارت الشركة إلى أن زيادات مماثلة ستطبق في أوروبا واليابان، عقب ما وصفته بـ "تقييم دقيق" لضغوط التكاليف المتصاعدة عبر سلاسل التوريد العالمية. ويُذكر أن سوني كانت قد رفعت أسعار "بلاي ستيشن 5" بنحو 50 دولاراً في الولايات المتحدة في أغسطس من العام الماضي.

ويُتوقع أن تحد زيادات الأسعار هذه من نمو سوق ألعاب الفيديو لهذا العام، وفقاً لما ذكره محللون. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "Epic Games"، مطورة لعبة فورتنايت، استشهدت ببطء مبيعات المنصات كأحد الأسباب وراء إعلانها عن شطب 1000 وظيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد تراجعت مبيعات "بلاي ستيشن 5" في ربع العطلات الرئيسي (أكتوبر - ديسمبر) بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 8 ملايين وحدة.