إيطاليا على بعد خطوة من العودة إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول

اقتربت إيطاليا خطوة مهمة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بفوزها على ضيفتها أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد، مساء الخميس، على ملعب "نيو بالانس أرينا" في نصف نهائي الملحق الأوروبي بالمسار الأول.

وضرب "الأتزوري" موعدا في نهائي الملحق يوم الثلاثاء المقبل خارج ملعبه مع نظيره البوسنة والهرسك الذي تغلب على مضيفه الويلزي 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بعد أداء متواضع من الفريقين لم يسفر عن أي أهداف بسبب ندرة الفرص المتاحة على المرميين، قبل أن يفتتح ساندرو تونالي التسجيل في الشوط الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وعاد تونالي، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، ليقدم تمريرة متقنة من خلف الدفاع الأيرلندي إلى زميله مويس كين الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في الشباك، مسجلا الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 80.

ولم يشارك المنتخب الإيطالي في البطولة العالمية منذ 2014، وهي فترة انقطاع غير مسبوقة في تاريخ منتخب سبق له الفوز باللقب العالمي أربع مرات (1934، 1938، 1982، 2006).

وعلى ملعب "باركن" بكوبنهاغن، حقق المنتخب الدنماركي الفوز على ضيفه منتخب شمال مقدونيا برباعية نظيفة سجلها ميكيل دامسغارد وغوستاف إسكسين (هدفان) وكريستيان نورغارد في الدقائق 49 و58 و59 و75.

وتلتقي الدنمارك في نهائي المسار الرابع خارج ملعبها مع جمهورية تشيكيا التي تغلبت على إيرلندا 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

وتأهل منتخب بولندا إلى نهائي ملحق المسار الثاني بعد فوزه على ألبانيا بهدفين لهدف، حيث سجل للفائز روبرت ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 63 و73، وسجل للخاسر أربير هوكسها في الدقيقة 42.

وتلتقي بولندا مع السويد التي تغلبت على مضيفتها أوكرانيا بثلاثية لهدف، بفضل "هاتريك" فيكتور غيوكيريس، مهاجم أرسنال، في الدقائق 6 و51 و73 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف أوكرانيا الوحيد ماتفي بونومارينكو في الدقيقة 90.

وتأهل المنتخب الكوسوفي إلى نهائي المسار الثالث بتغلبه خارج ملعبه على نظيره السلوفاكي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليواجه بملعبه الثلاثاء المقبل نظيره التركي.

سجل للفائز فيلدين هوغ وفيسينيك أسلاني وفلوران موسليا وكريشنيك هاجريزي في الدقائق 21 و47 و60 و72، وسجل للخاسر مارتين فالينت ولوكاس هاراسلين ودافيد ستريليتس في الدقائق 6 و45 و4+90.