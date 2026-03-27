ترامب على الدولار….. واشنطن تعلن عن إصدار نقدي جديد يتجاوز الأعراف التقليدية

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن توقيع الرئيس دونالد ترامب سيظهر على أوراق نقدية جديدة مطبوعة احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وأفاد بيان من الوزارة مساء الخميس، أن توقيع الرئيس ترامب، إلى جانب توقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت، سيُدرج على الأوراق النقدية تخليدا للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وقال بيسنت في ‌بيان إن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، نظرا ⁠للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي و"هيمنة الدولار المستمرة" خلال ولاية ترامب ⁠الثانية.

وأضاف: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم ورئيسنا دونالد ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار تحمل ⁠اسمه".

وتابع "ومن المناسب تماما إصدار هذه العملة التاريخية بمناسبة الذكرى المئتين والخمسين على استقلال الولايات المتحدة".

وجرت العادة أن تحمل العملات الورقية الأمريكية توقيع أمين خزينة الولايات المتحدة ووزير الخزانة، إلا أن التصميم الجديد سيضم توقيعي ترامب ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مسعى من ترامب لتجاوز الممارسات المعتمدة منذ سنوات طويلة ووضع بصمته على العملة الأمريكية.