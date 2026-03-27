الرئيس أردوغان: النظام الدولي يعاني أزمة شرعية كبيرة

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النظام الدولي الذي أنشأه المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية يعاني من أزمة شرعية كبيرة في كل مجال تقريبا.

جاء ذلك في رسالة مصورة، الجمعة، إلى قمة "ستراتكوم" للاتصال الاستراتيجي 2026 المنعقدة في إسطنبول.

ورحب أردوغان بالضيوف القادمين من مختلف دول العالم إلى جانب تركيا، قائلا: "أهلا بكم في إسطنبول، نقطة التقاء القارات والثقافات والقلوب"، متمنيا أن تسهم القمة المنعقدة تحت شعار "الانقطاع في النظام الدولي: الأزمات، والسرديات، والبحث عن النظام" في تحقيق نتائج إيجابية.

وأعرب عن أمله بأن تثمر الجلسات والندوات التي ستعقد على مدى يومين وتتناول موضوعات تمتد من دبلوماسية القيادة إلى التحول الرقمي، ومن حل النزاعات إلى حوكمة المناخ العالمي، ومن سياسات الهجرة إلى إدارة الأزمات، عن نتائج مفيدة للبشرية.

وأشار أردوغان إلى أن المؤسسات والقواعد والقيم التي تشكل أساس النظام الدولي تفقد وظيفتها يوما بعد يوم.

وأضاف: "نمر بفترة عصيبة امتد فيها التنافس على النفوذ إلى مجالات مختلفة كالطاقة والتكنولوجيا والتجارة، ويتم محاولة حل المشاكل بالأسلحة بدلا من الحوار، وتتصاعد فيها وتيرة الإبادة الجماعية والحروب والأزمات".

وأردف: "إنهاء المآسي التي تؤلم قلوبنا مثل ما حدث في غزة، وإعادة إحلال السلام والهدوء والاستقرار في جميع أنحاء العالم على رأسه منطقتنا، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأكد الرئيس التركي ضرورة تعزيز آليات التواصل والتعاون بشكل أكبر اليوم لمنع الروايات الجديدة والكاذبة والمصممة لتحريف الحقائق الواضحة.

وشدد في هذا الخصوص على وجوب أن تتخذ الدول والحكومات والجهات الفاعلة الدولية من الأكاديميين إلى المجتمع المدني ومراكز الفكر المزيد من المبادرة وأن تكون أكثر نشاطاً.

كما شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل موقفها المبدئي والحازم والموجه نحو السلام انطلاقا من القيم الإنسانية والعدالة.

وأكد أن بلاده ستواصل بكل عزم حشد إمكاناتها كافة من أجل إعادة تحقيق السلام والأمن ليس فقط في المنطقة فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم.