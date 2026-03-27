سيول تجتاح محافظات يمنية وتخلّف أضراراً واسعة في الممتلكات والبنية التحتية

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات يمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بأضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية، وسط تحذيرات من استمرار الحالة الجوية وتأثيراتها على السكان.

وأفادت مصادر محلية وسكان بأن السيول اجتاحت أحياء سكنية ومناطق ريفية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات، في حين لم تُعلن حتى الآن حصيلة رسمية نهائية للخسائر البشرية.

وشملت الأضرار محافظات عدة، من بينها مأرب وصنعاء والحديدة وإب وريمة والمحويت، حيث تضررت منازل وممتلكات خاصة، كما جرفت السيول مساكن طينية وخياماً للنازحين، خصوصاً في المناطق المنخفضة ومخيمات الإيواء.

وقال سكان إن السيول تسببت في قطع طرق رئيسية وفرعية، وتعطيل حركة التنقل بين بعض المناطق، إضافة إلى انجراف طرق ترابية وانقطاع جزئي في خدمات الكهرباء والاتصالات.

وفي محافظة مأرب، تضررت مخيمات للنازحين بشكل ملحوظ، حيث جرفت المياه خياماً ومساكن مؤقتة، ما أدى إلى فقدان عدد من الأسر لممتلكاتها الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلاً.

وحذّرت جهات أرصاد محلية من استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المخاطرة بعبور الطرق المغمورة بالمياه.

وتواجه السلطات المحلية تحديات في الاستجابة للأضرار، في ظل محدودية الإمكانيات واتساع رقعة المناطق المتضررة، إلى جانب تأثيرات الأزمة المستمرة في البلاد على قدرات الطوارئ.