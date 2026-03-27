الفريق محمود الصبيحي يلتقي في قصر معاشيق اللواء شلال شايع ويؤكد على توحيد القرار الأمني وإعطاء ملف مكافحة الإرهاب الأولوية

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 128

أكد الفريق الركن محمود الصبيحي، أن مجلس القيادة الرئاسي، يضع ملف مكافحة الإرهاب في صدارة أولوياته، انطلاقاً من مسؤولياته في حماية المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت الحيوية وخطوط الملاحة الدولية والمصالح الاستراتيجية للدولة..

جاء ذلك في لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن شلال شائع، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين الأجهزة العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

الصبيحي شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع الأشقاء في التحالف العربي، والداعمين الإقليميين والدوليين، لمواجهة التهديدات المشتركة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق وكالة سبأ، شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لمستجدات الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، والتحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

و جرى التأكيد على ضرورة توحيد القرار الأمني، وتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات بين جهاز مكافحة الإرهاب ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية في المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمختلف التهديدات.

من جانبه، قدّم اللواء الركن شلال شائع، عرضًا حول سير عمل الجهاز وخططه المستقبلية.

وأضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير العمل الاستخباراتي، وتعميق التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب توسيع نطاق العمليات الوقائية والاستباقية لمكافحة الإرهاب.